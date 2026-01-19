https://sarabic.ae/20260119/رغم-التهديدات-ترامب-يلمح-إلى-نيته-بزيارة-إيران-قبل-نهاية-ولايته-1109384522.html
رغم التهديدات.. ترامب يلمح إلى نيته بزيارة إيران قبل نهاية ولايته
رغم التهديدات.. ترامب يلمح إلى نيته بزيارة إيران قبل نهاية ولايته
سبوتنيك عربي
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى نيته زيارة العاصمة الإيرانية طهران، قبل نهاية ولايته، رغم التهديدات السابقة منه بالقيام بعمل عسكري ضدها. 19.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-19T07:23+0000
2026-01-19T07:23+0000
2026-01-19T07:23+0000
دونالد ترامب
إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg
وجاء تلميح الرئيس ترامب، صباح اليوم الاثنين، وسط التوتر المستمر وحرب التصريحات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث نشر عبر منصته "تروث سوشيال"، بعض الإشارات حول إيران.وأرفق الرئيس الأمريكي منشورا يتضمن تصريحًا لمارك ثيسن، الإعلامي الأمريكي في إحدى القنوات الفضائية، توقع فيه الأخير أن يقوم دونالد ترامب، بزيارة إلى ما وصفها بـ"إيران الحرة" و"كوبا الحرة" و"فنزويلا الحرة" قبل انتهاء ولايته.وكان البيت الأبيض، أعلن يوم الخميس الماضي، أن الرئيس ترامب، وفريقه يتابعون عن كثب التطورات في إيران، وأكد أن "كافة الخيارات المتاحة بشأن طهران لا تزال مطروحة".فيما كشف تقرير يوم الخميس الماضي، أن 3 دول عربية أقنعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتجنب شنّ هجوم على إيران، وأوضح مصدر لوسائل إعلام أمريكية، أن قطر والسعودية وسلطنة عمان، طلبت من ترامب "منح إيران فرصة"، وفق تعبيره.واندلعت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني،وتحوّلت المظاهرات في عدة مدن إلى مواجهات مع الشرطة، وسط هتافات مناهضة للنظام، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من جانب القوات الأمنية والمحتجين على حد سواء.من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، المشاركين في الاحتجاجات إلى مواصلة تحركاتهم و"السيطرة على مؤسسات السلطة"، مؤكدا عبر منصته "تروث سوشيال" أن "المساعدة في الطريق"، وفق تعبيره.كما حذر ترامب من اتخاذ إجراءات صارمة في حال قامت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يطلع على تقارير تفيد بوقوع مثل هذه الإعدامات.
https://sarabic.ae/20260118/إعلام-أمريكي-يكشف-تفاصيل-اللحظة-الحاسمة-في-قرار-ترامب-بشأن-إيران-1109358508.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_130:0:1762:1224_1920x0_80_0_0_85f6263e75dcc3d3d9862af59053edbf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, إيران, العالم, الأخبار
دونالد ترامب, إيران, العالم, الأخبار
رغم التهديدات.. ترامب يلمح إلى نيته بزيارة إيران قبل نهاية ولايته
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى نيته زيارة العاصمة الإيرانية طهران، قبل نهاية ولايته، رغم التهديدات السابقة منه بالقيام بعمل عسكري ضدها.
وجاء تلميح الرئيس ترامب، صباح اليوم الاثنين، وسط التوتر المستمر وحرب التصريحات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث نشر عبر منصته "تروث سوشيال"، بعض الإشارات حول إيران.
وأرفق الرئيس الأمريكي منشورا يتضمن تصريحًا لمارك ثيسن، الإعلامي الأمريكي في إحدى القنوات الفضائية، توقع فيه الأخير أن يقوم دونالد ترامب
، بزيارة إلى ما وصفها بـ"إيران الحرة" و"كوبا الحرة" و"فنزويلا الحرة" قبل انتهاء ولايته.
وكان البيت الأبيض، أعلن يوم الخميس الماضي، أن الرئيس ترامب، وفريقه يتابعون عن كثب التطورات في إيران، وأكد أن "كافة الخيارات المتاحة بشأن طهران لا تزال مطروحة".
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن "ترامب أبلغ السلطات الإيرانية بأن استمرار قمع وقتل المحتجين سيكون له عواقب وخيمة"، مضيفة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان على علم بتوقف تنفيذ 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها أمس في إيران".
فيما كشف تقرير يوم الخميس الماضي، أن 3 دول عربية
أقنعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتجنب شنّ هجوم على إيران، وأوضح مصدر لوسائل إعلام أمريكية، أن قطر والسعودية وسلطنة عمان، طلبت من ترامب "منح إيران فرصة"، وفق تعبيره.
واندلعت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني،
وتحوّلت المظاهرات في عدة مدن إلى مواجهات مع الشرطة، وسط هتافات مناهضة للنظام، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من جانب القوات الأمنية والمحتجين على حد سواء.
وفي 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت السلطات الإيرانية
سيطرتها على الوضع، متهمة أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات".
من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، المشاركين في الاحتجاجات إلى مواصلة تحركاتهم و"السيطرة على مؤسسات السلطة"، مؤكدا عبر منصته "تروث سوشيال" أن "المساعدة في الطريق"، وفق تعبيره.
كما حذر ترامب من اتخاذ إجراءات صارمة في حال قامت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يطلع على تقارير تفيد بوقوع مثل هذه الإعدامات.