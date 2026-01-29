https://sarabic.ae/20260129/أردوغان-يدخل-على-خط-المفاوضات-بين-إيران-وأمريكا-1109756026.html
أردوغان يدخل على خط المفاوضات بين إيران وأمريكا
وأفادت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، أن الرئيس أردوغان قد دعا إلى نقل ملف إيران إلى طاولة الحوار المباشر، مقترحا أن تستضيف أنقرة لقاء ثلاثيا يجمع الطرفين في أعلى مستوى سياسي ممكن، من أجل تخفيف حدة التوتر الإقليمي ومنع الانزلاق نحو مواجهة عسكرية.وأكدت الصحيفة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى ترحيبا أوليا بالمقترح التركي، في إشارة إلى انفتاح محتمل على دور أنقرة كوسيط بين الطرفين".وأفادت بأن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أنقرة ستجري خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن يلتقي بنظيره التركي هاكان فيدان، في لقاء وُصف بالمهم، وقد يشكل تمهيدا لترتيبات دبلوماسية أوسع تتعلق بالمبادرة التركية التي اقترحها الرئيس أردوغان.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تأمل أن تبادر إيران سريعًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذرًا من أن أي هجوم قادم سيكون "أسوأ بكثير" من السابق.وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن أسطولا وصفه بـ"الضخم" يتجه نحو إيران، مؤكدا أنه يتحرك بسرعة وبقوة كبيرة وبهدف واضح.ودعا طهران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومتكافئة" تتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن الوقت المتاح ينفد.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران لم تستجب سابقًا لدعوات إبرام اتفاق، ما أدى إلى تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل" في حزيران/يونيو الماضي، والتي قال إنها ألحقت دمارًا كبيرًا بإيران، محذرًا من أن الهجوم التالي سيكون أشد.وأضاف ترامب أن الأسطول المتجه إلى المنطقة أكبر من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا، وتقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مؤكدا أنه جاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة وبقوة إذا اقتضت الحاجة.من جهته، طالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، "مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة، ومحاولات فرض السيطرة على أراضٍ أجنبية".
