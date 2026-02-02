https://sarabic.ae/20260202/الكرملين-روسيا-تعرض-خدماتها-لنقل-فائض-اليورانيوم-المخصب-من-إيران-1109899908.html
الكرملين: روسيا تعرض خدماتها لنقل فائض اليورانيوم المخصب من إيران
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن "روسيا تعرض خدماتها لنقل فائض اليورانيوم المخصب من إيران". 02.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إمكانية نقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى روسيا قيد المناقشة مع إيران والولايات المتحدة: "لطالما عرضت روسيا هذه الخدمات (لنقل فائض اليورانيوم المخصب) كخيار محتمل، والذي من شأنه أن يخفف بعض التوترات بين عدد من الدول".ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الاثنين، عن اللواء موسوي، أن "عقيدتنا قائمة على نهج العمليات السريعة والواسعة مع اعتماد استراتيجيات عسكرية غير متجانسة وقوية".وأوضح القائد العسكري الإيراني أن الخطوات الإيرانية في أي حرب ستكون سريعة وحاسمة وبعيدة عن حسابات الولايات المتحدة الأمريكية، وأن "طهران تفكر فقط في النصر ولا تخشى الضجة الكاذبة ولا غطرسة العدو الشكلية".أذربيجان تؤكد لإيران التزامها بعدم استخدام أراضيها لأي هجماتماساديكوف: منظمة معاهدة الأمن الجماعي تواصل جهودها لحماية الاستقرار الإقليمي في أوراسيا
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن "روسيا تعرض خدماتها لنقل فائض اليورانيوم المخصب من إيران".
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إمكانية نقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى روسيا قيد المناقشة مع إيران والولايات المتحدة: "لطالما عرضت روسيا هذه الخدمات (لنقل فائض اليورانيوم المخصب) كخيار محتمل، والذي من شأنه أن يخفف بعض التوترات بين عدد من الدول".
صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الاثنين، بأن بلاده راجعت عقيدتها الدفاعية وغيرتها إلى عقيدة هجومية.
ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الاثنين، عن اللواء موسوي، أن "عقيدتنا قائمة على نهج العمليات السريعة والواسعة مع اعتماد استراتيجيات عسكرية
غير متجانسة وقوية".
وأوضح القائد العسكري الإيراني أن الخطوات الإيرانية في أي حرب ستكون سريعة وحاسمة وبعيدة عن حسابات الولايات المتحدة الأمريكية، وأن "طهران تفكر فقط في النصر ولا تخشى الضجة الكاذبة ولا غطرسة العدو الشكلية".