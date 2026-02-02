عربي
https://sarabic.ae/20260202/الكرملين-روسيا-تعرض-خدماتها-لنقل-فائض-اليورانيوم-المخصب-من-إيران-1109899908.html
الكرملين: روسيا تعرض خدماتها لنقل فائض اليورانيوم المخصب من إيران
الكرملين: روسيا تعرض خدماتها لنقل فائض اليورانيوم المخصب من إيران
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن "روسيا تعرض خدماتها لنقل فائض اليورانيوم المخصب من إيران". 02.02.2026
2026-02-02T11:00+0000
2026-02-02T11:00+0000
روسيا
إيران
أخبار إيران
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2a78ea95348b6414a232956bd5bd94b.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إمكانية نقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى روسيا قيد المناقشة مع إيران والولايات المتحدة: "لطالما عرضت روسيا هذه الخدمات (لنقل فائض اليورانيوم المخصب) كخيار محتمل، والذي من شأنه أن يخفف بعض التوترات بين عدد من الدول".ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الاثنين، عن اللواء موسوي، أن "عقيدتنا قائمة على نهج العمليات السريعة والواسعة مع اعتماد استراتيجيات عسكرية غير متجانسة وقوية".وأوضح القائد العسكري الإيراني أن الخطوات الإيرانية في أي حرب ستكون سريعة وحاسمة وبعيدة عن حسابات الولايات المتحدة الأمريكية، وأن "طهران تفكر فقط في النصر ولا تخشى الضجة الكاذبة ولا غطرسة العدو الشكلية".أذربيجان تؤكد لإيران التزامها بعدم استخدام أراضيها لأي هجماتماساديكوف: منظمة معاهدة الأمن الجماعي تواصل جهودها لحماية الاستقرار الإقليمي في أوراسيا
https://sarabic.ae/20260202/مصدر-أردوغان-يناقش-مع-مجلس-الوزراء-اليوم-التهديدات-الأمريكية-بضرب-إيران-1109889458.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_912ccbda9bd52d9a874cd6e0ca9720aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, إيران, أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, إيران, أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

الكرملين: روسيا تعرض خدماتها لنقل فائض اليورانيوم المخصب من إيران

11:00 GMT 02.02.2026
منظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن "روسيا تعرض خدماتها لنقل فائض اليورانيوم المخصب من إيران".
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إمكانية نقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى روسيا قيد المناقشة مع إيران والولايات المتحدة: "لطالما عرضت روسيا هذه الخدمات (لنقل فائض اليورانيوم المخصب) كخيار محتمل، والذي من شأنه أن يخفف بعض التوترات بين عدد من الدول".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
مصدر: أردوغان يناقش مع مجلس الوزراء التهديدات الأمريكية بضرب إيران
04:18 GMT
04:18 GMT
صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الاثنين، بأن بلاده راجعت عقيدتها الدفاعية وغيرتها إلى عقيدة هجومية.
ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الاثنين، عن اللواء موسوي، أن "عقيدتنا قائمة على نهج العمليات السريعة والواسعة مع اعتماد استراتيجيات عسكرية غير متجانسة وقوية".
وأوضح القائد العسكري الإيراني أن الخطوات الإيرانية في أي حرب ستكون سريعة وحاسمة وبعيدة عن حسابات الولايات المتحدة الأمريكية، وأن "طهران تفكر فقط في النصر ولا تخشى الضجة الكاذبة ولا غطرسة العدو الشكلية".
أذربيجان تؤكد لإيران التزامها بعدم استخدام أراضيها لأي هجمات
ماساديكوف: منظمة معاهدة الأمن الجماعي تواصل جهودها لحماية الاستقرار الإقليمي في أوراسيا
