فيدان: لا يوجد حاليا خطر الحرب على إيران ومحادثات مسقط أزالت احتمال التدخل العسكري

09.02.2026
وقال فيدان، خلال مقابلة مع وسائل إعلام: "لا يوجد خطر الحرب على إيران حاليا. المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن أزالت احتمال التدخل العسكري".وأوضح أن الأزمة بين إيران وأمريكا من المحتمل أن يتم حلها عن طريق المفاوضات، مشددا في الوقت ذاته، أنه في حال التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني فمن الممكن التوصل إلى حلول في القضايا العالقة الأخرى.وأكد فيدان أنه لا يمكن تغيير النظام في إيران عبر شن غارات جوية على البلاد، موضحا أن تغيير النظام في إيران أمر غير ممكن وغير واقعي.وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، في وقت سابق، انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة الماضية، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها".وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.
وقال فيدان، خلال مقابلة مع وسائل إعلام: "لا يوجد خطر الحرب على إيران حاليا. المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن أزالت احتمال التدخل العسكري".
وأضاف فيدان أنه بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مستجدات المفاوضات بين طهران وواشنطن في مسقط، موضحا أن بلاده تعمل على منع أي حرب محتملة على إيران.
وأوضح أن الأزمة بين إيران وأمريكا من المحتمل أن يتم حلها عن طريق المفاوضات، مشددا في الوقت ذاته، أنه في حال التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني فمن الممكن التوصل إلى حلول في القضايا العالقة الأخرى.
وأشار إلى أن رد إيران على أي هجوم عليها من خلال استهداف البنية التحتية في الدول المجاورة بذريعة قصف القواعد الأمريكية قد يؤدي إلى انتشار الحرب في المنطقة.
وأكد فيدان أنه لا يمكن تغيير النظام في إيران عبر شن غارات جوية على البلاد، موضحا أن تغيير النظام في إيران أمر غير ممكن وغير واقعي.
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، في وقت سابق، انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران
والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.
وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".
في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة الماضية، عن إضافة 15 شركة وشخصين
إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها".
وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.