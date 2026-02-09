https://sarabic.ae/20260209/فيدان-لا-يوجد-حاليا-خطر-الحرب-على-إيران-ومحادثات-مسقط-أزالت-احتمال-التدخل-العسكري--1110194776.html

فيدان: لا يوجد حاليا خطر الحرب على إيران ومحادثات مسقط أزالت احتمال التدخل العسكري

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أنه لا يوجد حاليا خطر الحرب على إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن أزالت احتمال التدخل العسكري. 09.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال فيدان، خلال مقابلة مع وسائل إعلام: "لا يوجد خطر الحرب على إيران حاليا. المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن أزالت احتمال التدخل العسكري".وأوضح أن الأزمة بين إيران وأمريكا من المحتمل أن يتم حلها عن طريق المفاوضات، مشددا في الوقت ذاته، أنه في حال التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني فمن الممكن التوصل إلى حلول في القضايا العالقة الأخرى.وأكد فيدان أنه لا يمكن تغيير النظام في إيران عبر شن غارات جوية على البلاد، موضحا أن تغيير النظام في إيران أمر غير ممكن وغير واقعي.وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، في وقت سابق، انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة الماضية، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها".وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.

