طهران: اجتماع مسقط لم يكن طويلا وكان هدفنا قياس جدية الطرف المقابل

أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، بأن "المفاوضات التي عقدت في مسقط بين طهران وواشنطن، لم تستغرق وقتا طويلا، وكان هدفها من وجهة النظر الإيرانية قياس مدى جدية الطرف المقابل".
وقال بقائي: "إن اجتماع مسقط لم يكن طويلا، واستمر بضع ساعات، وكان من وجهة نظرنا مخصصا لقياس جدية الطرف المقابل وكيفية مواصلة المسار، لذلك تم التركيز فيه بشكل أساسي على القضايا العامة".وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، أن"بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها "مستعدة لها إذا فرضت عليها"، مشددًا على تمسك طهران بالمسار الدبلوماسي ورفضها أي إملاءات خارجية".وأوضح أن "طهران مستعدة للإجابة عن أي تساؤلات في إطار مفاوضات قائمة على الاحترام المتبادل، دون الخضوع للضغط أو التسلّط"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، بأن "المفاوضات التي عقدت في مسقط بين طهران وواشنطن، لم تستغرق وقتا طويلا، وكان هدفها من وجهة النظر الإيرانية قياس مدى جدية الطرف المقابل".
وقال بقائي: "إن اجتماع مسقط لم يكن طويلا، واستمر بضع ساعات، وكان من وجهة نظرنا مخصصا لقياس جدية الطرف المقابل وكيفية مواصلة المسار، لذلك تم التركيز فيه بشكل أساسي على القضايا العامة".
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، أن"بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها "مستعدة لها إذا فرضت عليها"، مشددًا على تمسك طهران بالمسار الدبلوماسي ورفضها أي إملاءات خارجية".
وقال عراقجي، في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الأول للسياسة الخارجية وتاريخ العلاقات الخارجية، إن "إيران ستختار الدبلوماسية إذا اختارها الطرف الآخر".
وأوضح أن "طهران مستعدة للإجابة عن أي تساؤلات في إطار مفاوضات قائمة على الاحترام المتبادل، دون الخضوع للضغط أو التسلّط"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.