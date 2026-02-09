https://sarabic.ae/20260209/الرئيس-الإيراني-ينقل-تطلعات-طهران-في-تحقيق-نتيجة-مرضية-بالمفاوضات-مع-واشنطن-1110179465.html
الرئيس الإيراني ينقل تطلعات طهران في تحقيق نتيجة مرضية بالمفاوضات مع واشنطن
وأوضح بيزشكيان، خلال مراسم اليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية: "إيران تأمل في تحقيق نتيجة مرضية في حال التزام الطرف الآخر(الولايات المتحدة) بتعهداته وامتناعه عن المطالب المبالغ فيها".واعتبر بيزشكيان، أمس الأحد، أن "المفاوضات مع واشنطن، التي عقدت بدعم من حكومات صديقة بالمنطقة، خطوة إلى الأمام"، وفق تعبيره.وأردف: "إن منطقنا بشأن القضية النووية هو الحقوق الصريحة المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".وختم الرئيس الإيراني مسعود بيزشيكان، تغريدته مؤكدًا: "لطالما ردّ الشعب الإيراني على الاحترام بالاحترام، لكنه لا يتسامح مع لغة القوة".أول تعليق من وزير الخارجية الإيراني بعد انتهاء المحادثات مع أمريكا في مسقط
عبّر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الاثنين، عن أمل بلاده في أن تسفر المفاوضات مع الولايات المتحدة عن نتائج مرضية، مؤكدا أن طهران لا تقبل أي مفاوضات لا تستند إلى مبدأ المنفعة المتبادلة والقانون الدولي.
وأوضح بيزشكيان، خلال مراسم اليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية: "إيران تأمل في تحقيق نتيجة مرضية في حال التزام الطرف الآخر(الولايات المتحدة) بتعهداته وامتناعه عن المطالب المبالغ فيها".
وأردف أنه على الصعيد الدولي، تؤكد إيران على دبلوماسية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والحوار، ولا تقبل أي مفاوضات إلا ضمن إطار القانون الدولي، مع الحفاظ على الكرامة والسيادة الوطنية، وبالاستناد إلى مبدأ المنفعة المتبادلة.
واعتبر بيزشكيان، أمس الأحد، أن "المفاوضات مع واشنطن، التي عقدت بدعم من حكومات صديقة بالمنطقة، خطوة إلى الأمام"، وفق تعبيره.
وتابع بيزشكيان عبر منصة "إكس": لطالما كان الحوار استراتيجيتنا للوصول إلى حلول سلمية.
وأردف: "إن منطقنا بشأن القضية النووية هو الحقوق الصريحة المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وختم الرئيس الإيراني مسعود بيزشيكان، تغريدته مؤكدًا: "لطالما ردّ الشعب الإيراني على الاحترام بالاحترام، لكنه لا يتسامح مع لغة القوة".