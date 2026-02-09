الرئيس الإيراني ينقل تطلعات طهران في تحقيق نتيجة مرضية بالمفاوضات مع واشنطن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260209/الرئيس-الإيراني-ينقل-تطلعات-طهران-في-تحقيق-نتيجة-مرضية-بالمفاوضات-مع-واشنطن-1110179465.html
الرئيس الإيراني ينقل تطلعات طهران في تحقيق نتيجة مرضية بالمفاوضات مع واشنطن
الرئيس الإيراني ينقل تطلعات طهران في تحقيق نتيجة مرضية بالمفاوضات مع واشنطن
سبوتنيك عربي
عبّر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الاثنين، عن أمل بلاده في أن تسفر المفاوضات مع الولايات المتحدة عن نتائج مرضية، مؤكدا أن طهران لا تقبل أي مفاوضات لا... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T12:14+0000
2026-02-09T12:14+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110130566_0:0:1550:872_1920x0_80_0_0_a2e88d8d1c4a6e0437cb6e1c084d7ccb.jpg
وأوضح بيزشكيان، خلال مراسم اليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية: "إيران تأمل في تحقيق نتيجة مرضية في حال التزام الطرف الآخر(الولايات المتحدة) بتعهداته وامتناعه عن المطالب المبالغ فيها".واعتبر بيزشكيان، أمس الأحد، أن "المفاوضات مع واشنطن، التي عقدت بدعم من حكومات صديقة بالمنطقة، خطوة إلى الأمام"، وفق تعبيره.وأردف: "إن منطقنا بشأن القضية النووية هو الحقوق الصريحة المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".وختم الرئيس الإيراني مسعود بيزشيكان، تغريدته مؤكدًا: "لطالما ردّ الشعب الإيراني على الاحترام بالاحترام، لكنه لا يتسامح مع لغة القوة".أول تعليق من وزير الخارجية الإيراني بعد انتهاء المحادثات مع أمريكا في مسقط
https://sarabic.ae/20260206/خارجية-عمان-المشاورات-مع-إيران-والولايات-المتحدة-تركز-على-تهيئة-الظروف-للمفاوضات---1110050912.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110130566_173:0:1550:1033_1920x0_80_0_0_bd91c02c151382433d1dc1835ae86593.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الإيراني ينقل تطلعات طهران في تحقيق نتيجة مرضية بالمفاوضات مع واشنطن

12:14 GMT 09.02.2026
© REUTERS ABOUTALEB NADRI/Iran's Presidential website/WANAالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
© REUTERS ABOUTALEB NADRI/Iran's Presidential website/WANA
تابعنا عبر
عبّر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الاثنين، عن أمل بلاده في أن تسفر المفاوضات مع الولايات المتحدة عن نتائج مرضية، مؤكدا أن طهران لا تقبل أي مفاوضات لا تستند إلى مبدأ المنفعة المتبادلة والقانون الدولي.
وأوضح بيزشكيان، خلال مراسم اليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية: "إيران تأمل في تحقيق نتيجة مرضية في حال التزام الطرف الآخر(الولايات المتحدة) بتعهداته وامتناعه عن المطالب المبالغ فيها".
وأردف أنه على الصعيد الدولي، تؤكد إيران على دبلوماسية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والحوار، ولا تقبل أي مفاوضات إلا ضمن إطار القانون الدولي، مع الحفاظ على الكرامة والسيادة الوطنية، وبالاستناد إلى مبدأ المنفعة المتبادلة.
مسقط، سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
خارجية عمان: المشاورات مع إيران والولايات المتحدة تركز على تهيئة الظروف للمفاوضات
6 فبراير, 10:10 GMT
واعتبر بيزشكيان، أمس الأحد، أن "المفاوضات مع واشنطن، التي عقدت بدعم من حكومات صديقة بالمنطقة، خطوة إلى الأمام"، وفق تعبيره.

وتابع بيزشكيان عبر منصة "إكس": لطالما كان الحوار استراتيجيتنا للوصول إلى حلول سلمية.

وأردف: "إن منطقنا بشأن القضية النووية هو الحقوق الصريحة المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وختم الرئيس الإيراني مسعود بيزشيكان، تغريدته مؤكدًا: "لطالما ردّ الشعب الإيراني على الاحترام بالاحترام، لكنه لا يتسامح مع لغة القوة".
أول تعليق من وزير الخارجية الإيراني بعد انتهاء المحادثات مع أمريكا في مسقط
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала