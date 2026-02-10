https://sarabic.ae/20260210/ترامب-إيران-تريد-صفقة-معنا-دون-سلاح-نووي-أو-صواريخ-1110234044.html

ترامب: إيران تريد صفقة معنا "دون سلاح نووي أو صواريخ"

ترامب: إيران تريد صفقة معنا "دون سلاح نووي أو صواريخ"

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يعتقد أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن تخلي الجمهورية الإسلامية عن برنامجها النووي... 10.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-10T22:23+0000

2026-02-10T22:23+0000

2026-02-10T22:36+0000

ترامب

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110033411_0:0:1650:929_1920x0_80_0_0_289dc87c929fc1860e9548674054c072.jpg

وقال ترامب في مقابلة مع قناة Fox Business الأمريكية:"أعرف شيئًا واحدًا: هم (الإيرانيون) يريدون إبرام صفقة. إنهم لا يتحدثون مع أي طرف آخر، لكنهم يتحدثون معي. تعلمون، هذا سؤال جيد. كثيرون يقولون لا (للاتفاق مع إيران)، أما أنا فأقول إنني أفضل إبرام صفقة. ستكون صفقة جيدة: لا سلاح نووي، ولا صواريخ".وأضاف الرئيس الأمريكي أنه، برأيه، فإن رفض إيران التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة سيكون "خطوة غبية".وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن "أرمادا ضخمة" تتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى "اتفاق عادل ومتوازن" ينص على التخلي الكامل عن السلاح النووي.وفي السادس من فبراير/شباط، عُقدت في العاصمة العُمانية مسقط محادثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأشار ترامب إلى أنها جرت بشكل جيد وستتواصل.في المقابل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في 8 فبراير/شباط، على أن الجمهورية الإسلامية تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى اندلاع حرب.

https://sarabic.ae/20260210/ترامب-إما-أن-نتوصل-إلى-إتفاق-مع-إيران-أو-سنجبر-على-اتخاذ-إجراءات-قاسية---إعلام-1110229884.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية