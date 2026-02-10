https://sarabic.ae/20260210/ترامب-إيران-تريد-صفقة-معنا-دون-سلاح-نووي-أو-صواريخ-1110234044.html
ترامب: إيران تريد صفقة معنا "دون سلاح نووي أو صواريخ"
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يعتقد أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن تخلي الجمهورية الإسلامية عن برنامجها النووي
وقال ترامب في مقابلة مع قناة Fox Business الأمريكية:"أعرف شيئًا واحدًا: هم (الإيرانيون) يريدون إبرام صفقة. إنهم لا يتحدثون مع أي طرف آخر، لكنهم يتحدثون معي. تعلمون، هذا سؤال جيد. كثيرون يقولون لا (للاتفاق مع إيران)، أما أنا فأقول إنني أفضل إبرام صفقة. ستكون صفقة جيدة: لا سلاح نووي، ولا صواريخ".وأضاف الرئيس الأمريكي أنه، برأيه، فإن رفض إيران التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة سيكون "خطوة غبية".وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن "أرمادا ضخمة" تتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى "اتفاق عادل ومتوازن" ينص على التخلي الكامل عن السلاح النووي.وفي السادس من فبراير/شباط، عُقدت في العاصمة العُمانية مسقط محادثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأشار ترامب إلى أنها جرت بشكل جيد وستتواصل.في المقابل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في 8 فبراير/شباط، على أن الجمهورية الإسلامية تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى اندلاع حرب.
22:23 GMT 10.02.2026 (تم التحديث: 22:36 GMT 10.02.2026)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يعتقد أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن تخلي الجمهورية الإسلامية عن برنامجها النووي والصواريخ الباليستية.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة Fox Business الأمريكية:"أعرف شيئًا واحدًا: هم (الإيرانيون) يريدون إبرام صفقة. إنهم لا يتحدثون مع أي طرف آخر، لكنهم يتحدثون معي. تعلمون، هذا سؤال جيد. كثيرون يقولون لا (للاتفاق مع إيران)، أما أنا فأقول إنني أفضل إبرام صفقة. ستكون صفقة جيدة: لا سلاح نووي، ولا صواريخ".
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه، برأيه، فإن رفض إيران التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة سيكون "خطوة غبية".
وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن "أرمادا ضخمة" تتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات
والتوصل إلى "اتفاق عادل ومتوازن" ينص على التخلي الكامل عن السلاح النووي.
وفي السادس من فبراير/شباط، عُقدت في العاصمة العُمانية مسقط محادثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران
بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأشار ترامب إلى أنها جرت بشكل جيد وستتواصل.
في المقابل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في 8 فبراير/شباط، على أن الجمهورية الإسلامية تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى اندلاع حرب.