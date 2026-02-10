https://sarabic.ae/20260210/ترامب-إما-أن-نتوصل-إلى-إتفاق-مع-إيران-أو-سنجبر-على-اتخاذ-إجراءات-قاسية---إعلام-1110229884.html
ترامب: إما أن نتوصل إلى إتفاق مع إيران أو سنجبر على اتخاذ إجراءات قاسية - إعلام
قال مراسل موقع أكسيوس باراك رافيد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه، خلال اتصال هاتفي، أنه يدرس تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط عبر إرسال...
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg
وأوضح ترامب أنه في حال فشل المسار الدبلوماسي مع إيران بشأن برنامجها النووي، فإنه لن يتردد في اللجوء إلى الخيار العسكري، مضيفا: "إما أن نتوصل إلى اتفاق، أو سنضطر إلى اتخاذ إجراء قاس للغاية، كما فعلنا في المرة السابقة".وقال الرئيس الأمريكي إن طبيعة الاتصالات الحالية مع طهران تختلف تمامًا عن الجولات السابقة، موضحا: "هذه اتصالات مختلفة كليا. الإيرانيون لم يكونوا يعتقدون أنني سأهاجمهم، وقد خاطروا كثيرا".وأضاف ترامب أن التوصل إلى اتفاق ممتاز مع إيران أمر ممكن، مؤكدا أن طهران لن تمتلك أسلحة نووية ولا صواريخ، وأن الملف النووي يعد عنصرا أساسيا لا يمكن فصله عن أي اتفاق محتمل، وذلك بحسبب ما ذكر مراسل موقع أكسيوس.كما أشار ترامب إلى انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، في ظل ما وصفه بتغيّر واضح في الموقف الإيراني خلال الجولة الأخيرة التي انطلقت يوم الجمعة.
قال مراسل موقع أكسيوس باراك رافيد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه، خلال اتصال هاتفي، أنه يدرس تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط عبر إرسال حاملة طائرات ثانية، إلى جانب حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس لينكولن"، فضلا عن سفن هجومية وطائرات مقاتلة إضافية.
