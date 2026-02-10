https://sarabic.ae/20260210/ترامب-إما-أن-نتوصل-إلى-إتفاق-مع-إيران-أو-سنجبر-على-اتخاذ-إجراءات-قاسية---إعلام-1110229884.html

ترامب: إما أن نتوصل إلى إتفاق مع إيران أو سنجبر على اتخاذ إجراءات قاسية - إعلام

ترامب: إما أن نتوصل إلى إتفاق مع إيران أو سنجبر على اتخاذ إجراءات قاسية - إعلام

سبوتنيك عربي

قال مراسل موقع أكسيوس باراك رافيد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه، خلال اتصال هاتفي، أنه يدرس تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط عبر إرسال... 10.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-10T19:17+0000

2026-02-10T19:17+0000

2026-02-10T19:17+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg

وأوضح ترامب أنه في حال فشل المسار الدبلوماسي مع إيران بشأن برنامجها النووي، فإنه لن يتردد في اللجوء إلى الخيار العسكري، مضيفا: "إما أن نتوصل إلى اتفاق، أو سنضطر إلى اتخاذ إجراء قاس للغاية، كما فعلنا في المرة السابقة".وقال الرئيس الأمريكي إن طبيعة الاتصالات الحالية مع طهران تختلف تمامًا عن الجولات السابقة، موضحا: "هذه اتصالات مختلفة كليا. الإيرانيون لم يكونوا يعتقدون أنني سأهاجمهم، وقد خاطروا كثيرا".وأضاف ترامب أن التوصل إلى اتفاق ممتاز مع إيران أمر ممكن، مؤكدا أن طهران لن تمتلك أسلحة نووية ولا صواريخ، وأن الملف النووي يعد عنصرا أساسيا لا يمكن فصله عن أي اتفاق محتمل، وذلك بحسبب ما ذكر مراسل موقع أكسيوس.كما أشار ترامب إلى انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، في ظل ما وصفه بتغيّر واضح في الموقف الإيراني خلال الجولة الأخيرة التي انطلقت يوم الجمعة.

https://sarabic.ae/20260209/نائب-الرئيس-الأمريكي-ترامب-سيحسم-الخطوط-الحمراء-في-المفاوضات-مع-إيران-1110189727.html

https://sarabic.ae/20260207/ترامب-المفاوضات-مع-إيران-حققت-نتائج-إيجابية-وسوف-تستمر-1110086414.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن