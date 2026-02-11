أمين مجلس الدفاع الإيراني: إيران تعتبر أي عمل عسكري ضدها بمثابة "بداية حرب"
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني
أكد علي شمخاني، أمين مجلس الدفاع الأعلى في إيران، أن طهران ستعامل أي عمل عسكري يستهدفها على أنه "بداية حرب" شاملة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شمخاني، اليوم الأربعاء، للتلفزيون الرسمي الإيراني، في سياق تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وسط محادثات نووية متوترة وتعزيز واشنطن لوجودها العسكري في المنطقة.
وقال شمخاني: "أكد قادة القوات المسلحة، بالقول والفعل، أنه في حال التعرض العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن ذلك يعني بداية حرب".
وأضاف أن استراتيجية الولايات المتحدة تعتمد على "التهديد المترافق مع التفاوض"، مشيرًا إلى أن هذه "طبيعة الأمريكيين"، وداعيًا إلى "متابعة مسار المفاوضات بجدية" مع واشنطن في الوقت نفسه.
وقد عقدت في العاصمة العمانية مسقط، يوم 6 فبراير/شباط، مباحثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها جرت بشكل جيد وستستمر.
وفي الوقت نفسه، شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في 8 فبراير، على أن إيران تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.
وكان ترامب صرّح، في وقت سابق، بأن "أرمادا ضخمة" تتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى "اتفاق عادل ومتوازن" ينص على التخلي الكامل عن السلاح النووي.