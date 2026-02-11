عربي
أمين مجلس الدفاع الإيراني: إيران تعتبر أي عمل عسكري ضدها بمثابة "بداية حرب"
أمين مجلس الدفاع الإيراني: إيران تعتبر أي عمل عسكري ضدها بمثابة "بداية حرب"
أمين مجلس الدفاع الإيراني: إيران تعتبر أي عمل عسكري ضدها بمثابة "بداية حرب"
سبوتنيك عربي
أكد علي شمخاني، أمين مجلس الدفاع الأعلى في إيران، أن طهران ستعامل أي عمل عسكري يستهدفها على أنه "بداية حرب" شاملة. 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T09:48+0000
2026-02-11T10:29+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103561/78/1035617880_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_688e2d1bfaa94e0e7a099a55d9f28835.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شمخاني، اليوم الأربعاء، للتلفزيون الرسمي الإيراني، في سياق تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وسط محادثات نووية متوترة وتعزيز واشنطن لوجودها العسكري في المنطقة. وأضاف أن استراتيجية الولايات المتحدة تعتمد على "التهديد المترافق مع التفاوض"، مشيرًا إلى أن هذه "طبيعة الأمريكيين"، وداعيًا إلى "متابعة مسار المفاوضات بجدية" مع واشنطن في الوقت نفسه.وقد عقدت في العاصمة العمانية مسقط، يوم 6 فبراير/شباط، مباحثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها جرت بشكل جيد وستستمر.وكان ترامب صرّح، في وقت سابق، بأن "أرمادا ضخمة" تتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى "اتفاق عادل ومتوازن" ينص على التخلي الكامل عن السلاح النووي.
https://sarabic.ae/20260211/عراقجي-إيران-تعتبر-روسيا-صديقا-وشريكا-استراتيجيا-1110240933.html
https://sarabic.ae/20260210/ترامب-إيران-تريد-صفقة-معنا-دون-سلاح-نووي-أو-صواريخ-1110234044.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103561/78/1035617880_300:0:2967:2000_1920x0_80_0_0_84ed08789deeb5a91c4c9236b5af0b45.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

أمين مجلس الدفاع الإيراني: إيران تعتبر أي عمل عسكري ضدها بمثابة "بداية حرب"

09:48 GMT 11.02.2026 (تم التحديث: 10:29 GMT 11.02.2026)
© AP Photo / Ebrahim Norooziالأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
أكد علي شمخاني، أمين مجلس الدفاع الأعلى في إيران، أن طهران ستعامل أي عمل عسكري يستهدفها على أنه "بداية حرب" شاملة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شمخاني، اليوم الأربعاء، للتلفزيون الرسمي الإيراني، في سياق تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وسط محادثات نووية متوترة وتعزيز واشنطن لوجودها العسكري في المنطقة.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
عراقجي: إيران تعتبر روسيا صديقا وشريكا استراتيجيا
08:32 GMT
وقال شمخاني: "أكد قادة القوات المسلحة، بالقول والفعل، أنه في حال التعرض العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن ذلك يعني بداية حرب".
وأضاف أن استراتيجية الولايات المتحدة تعتمد على "التهديد المترافق مع التفاوض"، مشيرًا إلى أن هذه "طبيعة الأمريكيين"، وداعيًا إلى "متابعة مسار المفاوضات بجدية" مع واشنطن في الوقت نفسه.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
ترامب: إيران تريد صفقة معنا "دون سلاح نووي أو صواريخ"
أمس, 22:23 GMT
وقد عقدت في العاصمة العمانية مسقط، يوم 6 فبراير/شباط، مباحثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها جرت بشكل جيد وستستمر.

وفي الوقت نفسه، شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في 8 فبراير، على أن إيران تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.

وكان ترامب صرّح، في وقت سابق، بأن "أرمادا ضخمة" تتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى "اتفاق عادل ومتوازن" ينص على التخلي الكامل عن السلاح النووي.
