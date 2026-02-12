https://sarabic.ae/20260212/ترامب-يؤكد-تقارير-بشأن-إرسال-حاملة-طائرات-ثانية-إلى-الشرق-الأوسط-1110295683.html

ترامب يؤكد تقارير بشأن إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

ترامب يؤكد تقارير بشأن إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، صحة تقارير تفيد بأن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، وجهت حاملة طائرات ثانية للاستعداد للانتشار في الشرق... 12.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-12T14:35+0000

2026-02-12T14:35+0000

2026-02-12T14:35+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102869/36/1028693674_0:76:1000:639_1920x0_80_0_0_3860c2295f25d67e2b1087f44eedf00c.jpg

ونشر ترامب التقرير عبر حسابه على "تروث سوشيال"، الذي نشرته وسائل إعلام أمريكية، وأفادت بذلك نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح، يوم الثلاثاء الماضي، بأنه يدرس إرسال حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة استعدادا لأي عمل عسكري محتمل في حال فشل المفاوضات النووية مع إيران.وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل، عقب اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض: "أصريت على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة إمكانية التوصل إلى اتفاق"، وأضاف أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن النتيجة غير مؤكدة".ويحذر المسؤولون من أن ترامب لم يصدر بعد أمرا رسميا بالانتشار، وقال أحد المسؤولين، الذي نقل عنه التقرير، إن مثل هذا الأمر قد يصدر "في غضون ساعات"، وأن الخطط قابلة للتغيير.وبحسب التقرير الأمريكي، فإن وزارة الحرب الأمريكية تستعد لإرسال حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" ضمن مجموعة هجومية من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مع تسريع وتيرة التدريبات تمهيدا لاحتمال نشرها خلال نحو أسبوعين، بحسب ما أفاد تقرير إخباري.ومن المتوقع أن تنضم الحاملة إلى مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، التي أعيد تموضعها بالفعل في الشرق الأوسط ضمن انتشار عسكري أوسع يشمل سفنًا حربية وأنظمة دفاع جوي ووحدات مقاتلة.وجاءت هذه التطورات عقب لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إذ أعرب ترامب عن تفضيله التوصل إلى تسوية تفاوضية مع إيران، مع التأكيد في الوقت ذاته على استمرار الاستعدادات العسكرية.ويعد احتمال نشر حاملة طائرات ثانية خطوة نادرة، تعكس تعزيز الجاهزية الأمريكية في المنطقة تحسبا لتعثر المساعي الدبلوماسية، فيما لم يؤكد مخططون عسكريون أو مسؤولون أمريكيون بشكل علني أي قرارات تشغيلية محددة حتى الآن.

https://sarabic.ae/20260211/إعلام-البنتاغون-يأمر-بتجهيز-حاملة-طائرات-ثانية-للإنتشار-في-الشرق-الأوسط-1110272738.html

https://sarabic.ae/20260211/ترامب-أكدت-خلال-اجتماعي-مع-نتنياهو-على-مواصلة-المفاوضات-مع-إيران-1110270220.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن