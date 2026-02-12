ترامب يؤكد تقارير بشأن إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260212/ترامب-يؤكد-تقارير-بشأن-إرسال-حاملة-طائرات-ثانية-إلى-الشرق-الأوسط-1110295683.html
ترامب يؤكد تقارير بشأن إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط
ترامب يؤكد تقارير بشأن إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، صحة تقارير تفيد بأن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، وجهت حاملة طائرات ثانية للاستعداد للانتشار في الشرق... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T14:35+0000
2026-02-12T14:35+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102869/36/1028693674_0:76:1000:639_1920x0_80_0_0_3860c2295f25d67e2b1087f44eedf00c.jpg
ونشر ترامب التقرير عبر حسابه على "تروث سوشيال"، الذي نشرته وسائل إعلام أمريكية، وأفادت بذلك نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح، يوم الثلاثاء الماضي، بأنه يدرس إرسال حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة استعدادا لأي عمل عسكري محتمل في حال فشل المفاوضات النووية مع إيران.وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل، عقب اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض: "أصريت على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة إمكانية التوصل إلى اتفاق"، وأضاف أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن النتيجة غير مؤكدة".ويحذر المسؤولون من أن ترامب لم يصدر بعد أمرا رسميا بالانتشار، وقال أحد المسؤولين، الذي نقل عنه التقرير، إن مثل هذا الأمر قد يصدر "في غضون ساعات"، وأن الخطط قابلة للتغيير.وبحسب التقرير الأمريكي، فإن وزارة الحرب الأمريكية تستعد لإرسال حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" ضمن مجموعة هجومية من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مع تسريع وتيرة التدريبات تمهيدا لاحتمال نشرها خلال نحو أسبوعين، بحسب ما أفاد تقرير إخباري.ومن المتوقع أن تنضم الحاملة إلى مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، التي أعيد تموضعها بالفعل في الشرق الأوسط ضمن انتشار عسكري أوسع يشمل سفنًا حربية وأنظمة دفاع جوي ووحدات مقاتلة.وجاءت هذه التطورات عقب لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إذ أعرب ترامب عن تفضيله التوصل إلى تسوية تفاوضية مع إيران، مع التأكيد في الوقت ذاته على استمرار الاستعدادات العسكرية.ويعد احتمال نشر حاملة طائرات ثانية خطوة نادرة، تعكس تعزيز الجاهزية الأمريكية في المنطقة تحسبا لتعثر المساعي الدبلوماسية، فيما لم يؤكد مخططون عسكريون أو مسؤولون أمريكيون بشكل علني أي قرارات تشغيلية محددة حتى الآن.
https://sarabic.ae/20260211/إعلام-البنتاغون-يأمر-بتجهيز-حاملة-طائرات-ثانية-للإنتشار-في-الشرق-الأوسط-1110272738.html
https://sarabic.ae/20260211/ترامب-أكدت-خلال-اجتماعي-مع-نتنياهو-على-مواصلة-المفاوضات-مع-إيران-1110270220.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102869/36/1028693674_24:0:976:714_1920x0_80_0_0_83b2444f3dc4ffb60b29d095d6fab20e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يؤكد تقارير بشأن إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

14:35 GMT 12.02.2026
© Photo / U.S. Navy/ Matt Brownحاملة طائرات أمريكية
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© Photo / U.S. Navy/ Matt Brown
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، صحة تقارير تفيد بأن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، وجهت حاملة طائرات ثانية للاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط، في إطار جهود التخطيط العسكري لتمركز القوات، وسط تصاعد التوترات مع إيران.
ونشر ترامب التقرير عبر حسابه على "تروث سوشيال"، الذي نشرته وسائل إعلام أمريكية، وأفادت بذلك نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح، يوم الثلاثاء الماضي، بأنه يدرس إرسال حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة استعدادا لأي عمل عسكري محتمل في حال فشل المفاوضات النووية مع إيران.
وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل، عقب اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض: "أصريت على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة إمكانية التوصل إلى اتفاق"، وأضاف أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن النتيجة غير مؤكدة".
ويحذر المسؤولون من أن ترامب لم يصدر بعد أمرا رسميا بالانتشار، وقال أحد المسؤولين، الذي نقل عنه التقرير، إن مثل هذا الأمر قد يصدر "في غضون ساعات"، وأن الخطط قابلة للتغيير.
أحدث حاملة طائرات تحمل اسم جيرالد آر فورد (Gerald R. Ford (CVN 78)) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
إعلام: البنتاغون يأمر بتجهيز حاملة طائرات ثانية للانتشار في الشرق الأوسط
أمس, 21:55 GMT
وبحسب التقرير الأمريكي، فإن وزارة الحرب الأمريكية تستعد لإرسال حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" ضمن مجموعة هجومية من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مع تسريع وتيرة التدريبات تمهيدا لاحتمال نشرها خلال نحو أسبوعين، بحسب ما أفاد تقرير إخباري.
ومن المتوقع أن تنضم الحاملة إلى مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، التي أعيد تموضعها بالفعل في الشرق الأوسط ضمن انتشار عسكري أوسع يشمل سفنًا حربية وأنظمة دفاع جوي ووحدات مقاتلة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
ترامب: أكدت خلال اجتماعي مع نتنياهو على مواصلة المفاوضات مع إيران
أمس, 20:07 GMT
وجاءت هذه التطورات عقب لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إذ أعرب ترامب عن تفضيله التوصل إلى تسوية تفاوضية مع إيران، مع التأكيد في الوقت ذاته على استمرار الاستعدادات العسكرية.
ويعد احتمال نشر حاملة طائرات ثانية خطوة نادرة، تعكس تعزيز الجاهزية الأمريكية في المنطقة تحسبا لتعثر المساعي الدبلوماسية، فيما لم يؤكد مخططون عسكريون أو مسؤولون أمريكيون بشكل علني أي قرارات تشغيلية محددة حتى الآن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала