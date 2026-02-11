https://sarabic.ae/20260211/إعلام-البنتاغون-يأمر-بتجهيز-حاملة-طائرات-ثانية-للإنتشار-في-الشرق-الأوسط-1110272738.html

إعلام: البنتاغون يأمر بتجهيز حاملة طائرات ثانية للإنتشار في الشرق الأوسط

أفادت صحف غربية أن البنتاغون طلب حاملة طائرات أمريكية ثانية الاستعداد لاحتمال نشرها في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات مع إيران.

يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي التقى فيه الرئيس دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، بينما لا تزال المفاوضات النووية مع طهران غير محسومة. وأكد ترامب أنه يدرس إرسال حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة في حال فشل الجهود الدبلوماسية، مع العلم أنه لم يصدر أي أمر نهائي بهذا الشأن. ويمكن لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش"، التي تُنهي حاليا مناوراتها قبالة سواحل ولاية فرجينيا، أن تنضم إلى حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" المتمركزة بالفعل في المنطقة خلال أسابيع إذا لزم الأمر، حسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال". وعُقدت محادثات غير مباشرة بين وفدين أمريكي وإيراني حول البرنامج النووي الإيراني في مسقط، عُمان، في السادس من فبراير/شباط. وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن المحادثات سارت على نحو جيد وستستمر. في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الثامن من فبراير/شباط أن إيران تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم (بينما أصرّت الولايات المتحدة على التخلي عن التخصيب)، حتى لو أدى ذلك إلى حرب.ترامب: أكدت خلال اجتماعي مع نتنياهو على مواصلة المفاوضات مع إيرانلافروف: روسيا ترحب بالوساطة العمانية في المحادثات بين إيران وأمريكاإسرائيل لأمريكا: سنتحرك بشكل منفرد ضد إيران إذا لزم الأمر

