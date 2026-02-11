إعلام: البنتاغون يأمر بتجهيز حاملة طائرات ثانية للإنتشار في الشرق الأوسط

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: البنتاغون يأمر بتجهيز حاملة طائرات ثانية للإنتشار في الشرق الأوسط
إعلام: البنتاغون يأمر بتجهيز حاملة طائرات ثانية للإنتشار في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي التقى فيه الرئيس دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، بينما لا تزال المفاوضات النووية مع طهران غير محسومة. وأكد ترامب أنه يدرس إرسال حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة في حال فشل الجهود الدبلوماسية، مع العلم أنه لم يصدر أي أمر نهائي بهذا الشأن. ويمكن لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش"، التي تُنهي حاليا مناوراتها قبالة سواحل ولاية فرجينيا، أن تنضم إلى حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" المتمركزة بالفعل في المنطقة خلال أسابيع إذا لزم الأمر، حسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال". وعُقدت محادثات غير مباشرة بين وفدين أمريكي وإيراني حول البرنامج النووي الإيراني في مسقط، عُمان، في السادس من فبراير/شباط. وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن المحادثات سارت على نحو جيد وستستمر. في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الثامن من فبراير/شباط أن إيران تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم (بينما أصرّت الولايات المتحدة على التخلي عن التخصيب)، حتى لو أدى ذلك إلى حرب.ترامب: أكدت خلال اجتماعي مع نتنياهو على مواصلة المفاوضات مع إيرانلافروف: روسيا ترحب بالوساطة العمانية في المحادثات بين إيران وأمريكاإسرائيل لأمريكا: سنتحرك بشكل منفرد ضد إيران إذا لزم الأمر
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
إعلام: البنتاغون يأمر بتجهيز حاملة طائرات ثانية للإنتشار في الشرق الأوسط

21:55 GMT 11.02.2026
أفادت صحف غربية أن البنتاغون طلب حاملة طائرات أمريكية ثانية الاستعداد لاحتمال نشرها في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات مع إيران.
يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي التقى فيه الرئيس دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، بينما لا تزال المفاوضات النووية مع طهران غير محسومة.
وأكد ترامب أنه يدرس إرسال حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة في حال فشل الجهود الدبلوماسية، مع العلم أنه لم يصدر أي أمر نهائي بهذا الشأن. ويمكن لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش"، التي تُنهي حاليا مناوراتها قبالة سواحل ولاية فرجينيا، أن تنضم إلى حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" المتمركزة بالفعل في المنطقة خلال أسابيع إذا لزم الأمر، حسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وخلال اجتماعهما الذي استمر قرابة الثلاث ساعات، ناقش ترامب ونتنياهو البرامج النووية والصاروخية الإيرانية، وبينما لم يتم اتخاذ أي قرارات ملموسة، أكد ترامب على تفضيله مواصلة المفاوضات مع إيران، محذرا من أن الخيارات العسكرية لا تزال واردة في حال انهيار المحادثات.

وعُقدت محادثات غير مباشرة بين وفدين أمريكي وإيراني حول البرنامج النووي الإيراني في مسقط، عُمان، في السادس من فبراير/شباط. وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن المحادثات سارت على نحو جيد وستستمر.
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الثامن من فبراير/شباط أن إيران تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم (بينما أصرّت الولايات المتحدة على التخلي عن التخصيب)، حتى لو أدى ذلك إلى حرب.
