إعلام: الجيش الأمريكي يعلن جاهزيته لشن حرب على إيران

إعلام: الجيش الأمريكي يعلن جاهزيته لشن حرب على إيران

أكدت مصادر مطلعة لوسائل إعلام أمريكية، أن "الجيش الأمريكي يؤكد جاهزيته لشن ضربات محتملة على إيران، في أقرب وقت، وقد يكون يوم السبت (المقبل)، لكن الرئيس دونالد... 19.02.2026

وقال تقرير نشرته إحدى تلك الوسائل: "أبلغ كبار مسؤولي الأمن القومي الرئيس ترامب، أن الجيش مستعد لشن ضربات محتملة على إيران، في أقرب وقت يوم السبت (المقبل)، لكن من المرجح أن يمتد الجدول الزمني لأي إجراء إلى ما بعد نهاية هذا الأسبوع".وبحسب شبكة "سي بي إس نيوز"، ونقلًا عن أحد المصادر، فإن "نقل الأصول والأفراد قبل أي نشاط عسكري أمريكي محتمل، هو إجراء معتاد لدى البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، ولا يشير بالضرورة إلى أن هجومًا وشيكًا على إيران قد يحدث".تصعيد بين واشنطن وطهرانويطالب الرئيس الأمريكي، إيران بإبرام اتفاق يحظر عليها امتلاك أسلحة نووية. وحذّر من أنه "في حال عدم إبرام الاتفاق، ستواجه الجمهورية الإسلامية هجومًا أشدّ وطأة بكثير من هجوم الصيف الماضي". وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أرسلت الولايات المتحدة أسطولًا من السفن الحربية إلى خليج عُمان. وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، عن نشر قوات إضافية هناك.وبحسب التقارير الإعلامية، تتوقع واشنطن أن تتخذ طهران خطوات إضافية للحد من مشروعها النووي، بما في ذلك وقف كامل لتخصيب اليورانيوم والحد من إنتاج الصواريخ البالستية.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، "استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026"، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".إعلام: ترامب أبلغ نتنياهو دعمه لشن ضربات إسرائيلية ضد إيران إذا فشلت المفاوضاتخامنئي ردا على ترامب: أقوى جيش في العالم قد يتعرض لـ"ضربة قاصمة"

