إيران توضح حقيقة تعليق حركة السفن إلى موانئها

إيران توضح حقيقة تعليق حركة السفن إلى موانئها

أكد الأمين العام للجمعية الإيرانية للشحن والخدمات المرتبطة بها، اليوم الأحد، استمرار حركة السفن التجارية من مختلف موانئ الاستيراد إلى طهران، نافيا صحة ما تردد... 22.02.2026, سبوتنيك عربي

وفي رسالة وجهها إلى رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، أوضح أن الادعاءات بشأن عدم تحرك السفن نحو إيران لا تستند إلى معلومات دقيقة، مشددا على أن حركة الشحن تسير بشكل طبيعي وسلس إلى موانئ إيران.وأشار إلى أنه لا توجد مشكلات في عمليات الاستيراد والتصدير عبر موانئ جنوب البلاد، غير أن ميناء الشهيد رجائي يشهد تكدسا في الحاويات بسبب بطء إجراءات التخليص الجمركي، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وأضاف الأمين العام للجمعية الإيرانية للشحن والخدمات المرتبطة بها في رسالته، أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع خروج البضائع وتقليل فترات الانتظار، في ظل تراكم بعض الشحنات وتأخر رسو سفن الحاويات خلال الفترة الحالية.يأتي هذا بعد أن نُشرت في وقت سابق، رسالة من مديرية أمن محافظة بوشهر، تفيد بمنع السفن من مغادرة الموانئ الإيرانية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

