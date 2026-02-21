https://sarabic.ae/20260221/إعلام-أمريكا-تجلي-المئات-من-جنودها-من-قواعدها-في-قطر-والبحرين-وسط-توتر-مع-إيران-1110593923.html

إعلام: أمريكا تجلي المئات من جنودها من قواعدها في قطر والبحرين وسط توتر مع إيران

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين في وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، أنه تم إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قواعد في قطر والبحرين، في ظل تصاعد... 21.02.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح التقرير الذي نشره إعلام أمريكي، أمس الجمعة، أن عمليات الإجلاء شملت قاعدة "العديد" في قطر، إضافة إلى عدد من القواعد في البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية.كما أشار التقرير إلى عدم وجود قوات أمريكية حاليا في قواعد بالعراق وسوريا والكويت والسعودية والأردن والإمارات، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".غير أنه بعد وقت قصير من نشر التقرير، نفت وسائل إعلام أمريكية أخرى صحة التقرير، نقلا عن مسؤول أمريكي مطلع لم تسمه، كما ذكرت أخرى أن القيادة المركزية الأمريكية تنفي بشكل قاطع ما ورد بالتقرير.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،أعلن، أمس الجمعة، أنه يدرس خيار توجيه ضربة عسكرية محدودة لإيران، بهدف دفع طهران إلى قبول اتفاق نووي.وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن مسودة الاتفاق النووي المقترح مع واشنطن ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة، مرجحا الحاجة إلى جولة تفاوض إضافية قبل التوصل إلى نتيجة إيجابية.وأكد عراقجي في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أن إيران مستعدة لكل من خيارَي الحرب والسلام.كما أشار ترامب إلى أن أمام إيران مهلة تتراوح بين 10 و15 يوما للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، محذرا من أن عدم التوصل لاتفاق سيقود إلى "أشياء سيئة للغاية".

