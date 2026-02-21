إعلام: أمريكا تجلي المئات من جنودها من قواعدها في قطر والبحرين وسط توتر مع إيران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المسلسل المصري " صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: أمريكا تجلي المئات من جنودها من قواعدها في قطر والبحرين وسط توتر مع إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين في وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، أنه تم إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قواعد في قطر والبحرين، في ظل تصاعد... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح التقرير الذي نشره إعلام أمريكي، أمس الجمعة، أن عمليات الإجلاء شملت قاعدة "العديد" في قطر، إضافة إلى عدد من القواعد في البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية.كما أشار التقرير إلى عدم وجود قوات أمريكية حاليا في قواعد بالعراق وسوريا والكويت والسعودية والأردن والإمارات، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".غير أنه بعد وقت قصير من نشر التقرير، نفت وسائل إعلام أمريكية أخرى صحة التقرير، نقلا عن مسؤول أمريكي مطلع لم تسمه، كما ذكرت أخرى أن القيادة المركزية الأمريكية تنفي بشكل قاطع ما ورد بالتقرير.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،أعلن، أمس الجمعة، أنه يدرس خيار توجيه ضربة عسكرية محدودة لإيران، بهدف دفع طهران إلى قبول اتفاق نووي.وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن مسودة الاتفاق النووي المقترح مع واشنطن ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة، مرجحا الحاجة إلى جولة تفاوض إضافية قبل التوصل إلى نتيجة إيجابية.وأكد عراقجي في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أن إيران مستعدة لكل من خيارَي الحرب والسلام.كما أشار ترامب إلى أن أمام إيران مهلة تتراوح بين 10 و15 يوما للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، محذرا من أن عدم التوصل لاتفاق سيقود إلى "أشياء سيئة للغاية".
https://sarabic.ae/20260221/إعلام-نشر-عشرات-المقاتلات-الأمريكية-في-قاعدة-أردنية-وسط-توتر-مع-إيران-1110590809.html
https://sarabic.ae/20260220/عراقجي-خلال-مكالمة-هاتفية-مع-لافروف-إيران-تأخذ-المفاوضات-النووية-مع-واشنطن-على-محمل-الجد-1110575541.html
إعلام: أمريكا تجلي المئات من جنودها من قواعدها في قطر والبحرين وسط توتر مع إيران

06:24 GMT 21.02.2026
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين في وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، أنه تم إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قواعد في قطر والبحرين، في ظل تصاعد القلق من احتمال تنفيذ ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران.
وأوضح التقرير الذي نشره إعلام أمريكي، أمس الجمعة، أن عمليات الإجلاء شملت قاعدة "العديد" في قطر، إضافة إلى عدد من القواعد في البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية.
كما أشار التقرير إلى عدم وجود قوات أمريكية حاليا في قواعد بالعراق وسوريا والكويت والسعودية والأردن والإمارات، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
Российский истребитель Су-57 и истребитель-бомбардировщик F-35 на XV международной выставке авиакосмической техники Aero India 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
إعلام: نشر عشرات المقاتلات الأمريكية في قاعدة أردنية وسط توتر مع إيران
02:32 GMT
غير أنه بعد وقت قصير من نشر التقرير، نفت وسائل إعلام أمريكية أخرى صحة التقرير، نقلا عن مسؤول أمريكي مطلع لم تسمه، كما ذكرت أخرى أن القيادة المركزية الأمريكية تنفي بشكل قاطع ما ورد بالتقرير.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،أعلن، أمس الجمعة، أنه يدرس خيار توجيه ضربة عسكرية محدودة لإيران، بهدف دفع طهران إلى قبول اتفاق نووي.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني، عباس عراقجي، يتصافحان بعد مؤتمر صحفي مشترك في موسكو، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
عراقجي خلال مكالمة هاتفية مع لافروف: إيران تأخذ المفاوضات النووية مع واشنطن على محمل الجد
أمس, 14:10 GMT
وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن مسودة الاتفاق النووي المقترح مع واشنطن ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة، مرجحا الحاجة إلى جولة تفاوض إضافية قبل التوصل إلى نتيجة إيجابية.
وأكد عراقجي في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أن إيران مستعدة لكل من خيارَي الحرب والسلام.
كما أشار ترامب إلى أن أمام إيران مهلة تتراوح بين 10 و15 يوما للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، محذرا من أن عدم التوصل لاتفاق سيقود إلى "أشياء سيئة للغاية".
