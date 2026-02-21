https://sarabic.ae/20260221/إعلام-نشر-عشرات-المقاتلات-الأمريكية-في-قاعدة-أردنية-وسط-توتر-مع-إيران-1110590809.html

إعلام: نشر عشرات المقاتلات الأمريكية في قاعدة أردنية وسط توتر مع إيران

إعلام: نشر عشرات المقاتلات الأمريكية في قاعدة أردنية وسط توتر مع إيران

رصدت صور أقمار صناعية وبيانات تتبع الرحلات الجوية عشرات الطائرات الأمريكية في قاعدة "موفق السلطي" العسكرية بالأردن، بما في ذلك مقاتلات F-35 وطائرات مسيرة... 21.02.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الصور الملتقطة يوم الجمعة أظهرت أكثر من 60 طائرة هجومية، أي نحو ثلاثة أضعاف العدد المعتاد. كما أظهرت بيانات تتبع الرحلات أن ما لا يقل عن 68 طائرة نقل هبطت في القاعدة منذ 15 فبراير/شباط.وأشارت الصحيفة إلى أن الصور الفضائية أظهرت مقاتلات F-35، وهي طائرات أكثر حداثة بكثير من تلك التي عادة ما تُنشَر في هذه القاعدة. كما رصدت الصحيفة عدة طائرات بدون طيار ومروحيات، بالإضافة إلى وسائل دفاع جوي جديدة.وأكد مسؤولون أردنيون للصحيفة أن الطائرات والمعدات الأمريكية نُشرت في القاعدة بموجب اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة، كما تشير الصحيفة إلى أن مقاتلات إضافية قد تكون موجودة في الملاجئ.وأفاد وكالة "رويترز"، استنادًا إلى تحليل الصور الفضائية بتاريخ 10 فبراير/شباط، أن تعزيز المعدات الجوية لوحظ في فبراير/شباط، خاصة في قواعد الولايات المتحدة "العديد" في قطر و"موفق السلطي" في الأردن.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح سابقًا بأن "أسطولًا ضخمًا" متجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الجلوس على طاولة المفاوضات وإبرام صفقة "عادلة ومتساوية"، تشمل التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.في المقابل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في 8 فبراير/شباط على أن الجمهورية الإسلامية تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى اندلاع حرب.

