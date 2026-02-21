إعلام: نشر عشرات المقاتلات الأمريكية في قاعدة أردنية وسط توتر مع إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260221/إعلام-نشر-عشرات-المقاتلات-الأمريكية-في-قاعدة-أردنية-وسط-توتر-مع-إيران-1110590809.html
إعلام: نشر عشرات المقاتلات الأمريكية في قاعدة أردنية وسط توتر مع إيران
إعلام: نشر عشرات المقاتلات الأمريكية في قاعدة أردنية وسط توتر مع إيران
سبوتنيك عربي
رصدت صور أقمار صناعية وبيانات تتبع الرحلات الجوية عشرات الطائرات الأمريكية في قاعدة "موفق السلطي" العسكرية بالأردن، بما في ذلك مقاتلات F-35 وطائرات مسيرة... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-21T02:32+0000
2026-02-21T02:32+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0d/1097737118_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_20c24302484280bef473f6ab5e52d785.jpg
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الصور الملتقطة يوم الجمعة أظهرت أكثر من 60 طائرة هجومية، أي نحو ثلاثة أضعاف العدد المعتاد. كما أظهرت بيانات تتبع الرحلات أن ما لا يقل عن 68 طائرة نقل هبطت في القاعدة منذ 15 فبراير/شباط.وأشارت الصحيفة إلى أن الصور الفضائية أظهرت مقاتلات F-35، وهي طائرات أكثر حداثة بكثير من تلك التي عادة ما تُنشَر في هذه القاعدة. كما رصدت الصحيفة عدة طائرات بدون طيار ومروحيات، بالإضافة إلى وسائل دفاع جوي جديدة.وأكد مسؤولون أردنيون للصحيفة أن الطائرات والمعدات الأمريكية نُشرت في القاعدة بموجب اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة، كما تشير الصحيفة إلى أن مقاتلات إضافية قد تكون موجودة في الملاجئ.وأفاد وكالة "رويترز"، استنادًا إلى تحليل الصور الفضائية بتاريخ 10 فبراير/شباط، أن تعزيز المعدات الجوية لوحظ في فبراير/شباط، خاصة في قواعد الولايات المتحدة "العديد" في قطر و"موفق السلطي" في الأردن.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح سابقًا بأن "أسطولًا ضخمًا" متجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الجلوس على طاولة المفاوضات وإبرام صفقة "عادلة ومتساوية"، تشمل التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.في المقابل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في 8 فبراير/شباط على أن الجمهورية الإسلامية تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى اندلاع حرب.
https://sarabic.ae/20260221/إعلام-أمريكا-تدرس-استهداف-المرشد-الأعلى-الإيراني-وابنه-بشكل-مباشر-1110590157.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0d/1097737118_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f38e0ae3116d9e6178e3608508066112.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام: نشر عشرات المقاتلات الأمريكية في قاعدة أردنية وسط توتر مع إيران

02:32 GMT 21.02.2026
© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصورРоссийский истребитель Су-57 и истребитель-бомбардировщик F-35 на XV международной выставке авиакосмической техники Aero India 2025
Российский истребитель Су-57 и истребитель-бомбардировщик F-35 на XV международной выставке авиакосмической техники Aero India 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
© Sputnik . Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
رصدت صور أقمار صناعية وبيانات تتبع الرحلات الجوية عشرات الطائرات الأمريكية في قاعدة "موفق السلطي" العسكرية بالأردن، بما في ذلك مقاتلات F-35 وطائرات مسيرة ومروحيات.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الصور الملتقطة يوم الجمعة أظهرت أكثر من 60 طائرة هجومية، أي نحو ثلاثة أضعاف العدد المعتاد. كما أظهرت بيانات تتبع الرحلات أن ما لا يقل عن 68 طائرة نقل هبطت في القاعدة منذ 15 فبراير/شباط.
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
إعلام: أمريكا تدرس استهداف المرشد الأعلى الإيراني وابنه بشكل مباشر
01:23 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن الصور الفضائية أظهرت مقاتلات F-35، وهي طائرات أكثر حداثة بكثير من تلك التي عادة ما تُنشَر في هذه القاعدة. كما رصدت الصحيفة عدة طائرات بدون طيار ومروحيات، بالإضافة إلى وسائل دفاع جوي جديدة.
وأكد مسؤولون أردنيون للصحيفة أن الطائرات والمعدات الأمريكية نُشرت في القاعدة بموجب اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة، كما تشير الصحيفة إلى أن مقاتلات إضافية قد تكون موجودة في الملاجئ.
وأفاد وكالة "رويترز"، استنادًا إلى تحليل الصور الفضائية بتاريخ 10 فبراير/شباط، أن تعزيز المعدات الجوية لوحظ في فبراير/شباط، خاصة في قواعد الولايات المتحدة "العديد" في قطر و"موفق السلطي" في الأردن.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح سابقًا بأن "أسطولًا ضخمًا" متجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الجلوس على طاولة المفاوضات وإبرام صفقة "عادلة ومتساوية"، تشمل التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.
في المقابل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في 8 فبراير/شباط على أن الجمهورية الإسلامية تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى اندلاع حرب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала