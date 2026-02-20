https://sarabic.ae/20260220/عراقجي-خلال-مكالمة-هاتفية-مع-لافروف-إيران-تأخذ-المفاوضات-النووية-مع-واشنطن-على-محمل-الجد-1110575541.html
عراقجي خلال مكالمة هاتفية مع لافروف: إيران تأخذ المفاوضات النووية مع واشنطن على محمل الجد
عراقجي خلال مكالمة هاتفية مع لافروف: إيران تأخذ المفاوضات النووية مع واشنطن على محمل الجد
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لنظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن طهران تأخذ المفاوضات مع واشنطن "على محمل الجد"، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن... 20.02.2026, سبوتنيك عربي
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها: "خلال هذه المحادثة، أوضح عراقجي موقف إيران من القضية النووية، مؤكدًا جدية إيران في دفع المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحترم حقوق إيران ومصالحها، وفقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".وتابع البيان: "كما شكر الوزير الإيراني، لافروف خلال المكالمة الهاتفية على موقف روسيا البنّاء على الساحة الدولية، وأطلعه على آخر مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية".وفي وقت سابق من اليوم، قال عراقجي ردًا على تقارير تفيد بأن إيران اقترحت تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات، بينما طالبت الولايات المتحدة بالتخلي عنه تماما: "هذه التكهنات لا أساس لها من الصحة. لم نقترح أي تعليق (لتخصيب اليورانيوم). ولم تطلب الولايات المتحدة وقف التخصيب نهائيًا".عراقجي لعبد العاطي: نسعى لإعداد مسودة تفاوضية تحقق مصالح إيران والولايات المتحدةالخارجية الروسية: لافروف يبحث مع عراقجي تطورات برنامج إيران النووي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لنظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن طهران تأخذ المفاوضات مع واشنطن "على محمل الجد"، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها: "خلال هذه المحادثة، أوضح عراقجي موقف إيران من القضية النووية، مؤكدًا جدية إيران في دفع المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحترم حقوق إيران ومصالحها، وفقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وتابع البيان: "كما شكر الوزير الإيراني، لافروف خلال المكالمة الهاتفية على موقف روسيا البنّاء على الساحة الدولية
، وأطلعه على آخر مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية".
وفي وقت سابق من اليوم، قال عراقجي ردًا على تقارير تفيد بأن إيران اقترحت تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات، بينما طالبت الولايات المتحدة بالتخلي عنه تماما: "هذه التكهنات لا أساس لها من الصحة. لم نقترح أي تعليق (لتخصيب اليورانيوم). ولم تطلب الولايات المتحدة وقف التخصيب نهائيًا".