https://sarabic.ae/20260220/عراقجي-لعبد-العاطي-نسعى-لإعداد-مسودة-تفاوضية-تحقق-مصالح-إيران-والولايات-المتحدة-1110571252.html

عراقجي لعبد العاطي: نسعى لإعداد مسودة تفاوضية تحقق مصالح إيران والولايات المتحدة

عراقجي لعبد العاطي: نسعى لإعداد مسودة تفاوضية تحقق مصالح إيران والولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد لنظيره المصري بدر عبد العاطي، السعي لإعداد مسودة تفاوضية تقوم على أساس... 20.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-20T11:46+0000

2026-02-20T11:46+0000

2026-02-20T11:46+0000

أخبار إيران

العالم

الأخبار

مصر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109687143_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_9e01fecf9a3d76f2b1ecffd34c2ac064.jpg

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، ظهر اليوم الجمعة، بأن تصريحات عراقجي، جاءت في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.وأوضحت أن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين الإيراني والمصري، بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا خلاله وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية.وذكرت أن وزير الخارجية المصري، رحّب باستمرار المسار الدبلوماسي، مشددًا على ضرورة استمرار المشاورات بهدف دفع المفاوضات قدمًا، والتوصل إلى إطار مقبول للأطراف المعنية.ويطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بإبرام صفقة تمنعها من امتلاك أسلحة نووية، وحذّر من أنه في حال رفضت، ستواجه إيران "هجومًا أقوى بكثير مما حدث في صيف العام الماضي"، وفق تعبيره.وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أرسلت الولايات المتحدة أسطولًا من السفن الحربية إلى خليج عمان والخليج، فيما أعلن لاحقًا وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسث، عن نشر وحدات إضافية هناك.وفي الأسبوع الماضي، صرح ترامب بأنه إذا رفضت إيران الصفقة، فإن واشنطن ستنتقل إلى المرحلة الثانية من الإجراءات، والتي ستكون "صعبة جدًا" على الجمهورية الإيرانية.ويوم أمس الخميس، هدد الرئيس ترامب، بأن "أمام إيران مهلة لا تتجاوز 15 يوما للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة"، محذّرًا من عواقب عدم إبرام صفقة مع واشنطن.ونقلت وسائل إعلام عن ترامب، قوله إن "10 أيام قد تكون كافية أو 15 يوما كحد أقصى"، دون أن يوضح طبيعة الاتفاق المقصود أو تفاصيله. كما لم يحدد الرئيس الأمريكي ما الذي يعنيه بقوله إن "أمورًا سيئة قد تحدث" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

https://sarabic.ae/20260204/مصر-تؤكد-أهمية-استئناف-الحوار-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-للتوصل-لاتفاق-شامل-ومتوازن-1109964513.html

أخبار إيران

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, العالم, الأخبار, مصر