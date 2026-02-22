https://sarabic.ae/20260222/عراقجي-من-الممكن-التوصل-لاتفاق-سريع-مع-الولايات-المتحدة-خلال-الجولة-المقبلة-من-المفاوضات-1110636362.html

عراقجي: من الممكن التوصل لاتفاق سريع مع الولايات المتحدة خلال الجولة المقبلة من المفاوضات

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه من الممكن التوصل في الجولة المقبلة من المفاوضات إلى اتفاق سريع مع الولايات المتحدة. 22.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-22T17:34+0000

وقال عراقجي، في بيان اليوم الأحد: "أرى أنه من الممكن تماما أن نصل في الجولة المقبلة من المفاوضات النووية إلى اتفاق سريع".وبين عراقجي في تصريح صحفي اليوم الأحد إنه : "في حال تعرضنا لهجوم أميركي سنمارس حقنا في الدفاع عن النفس".وأشار إلى أن إيران في موقع قوي للدفاع عن النفس كما فعلت في الحرب السابقة، مضيفا أن الصواريخ الإيرانية كانت "قادرة على استهداف أهداف داخل إسرائيل، وقد طلبت إسرائيل وقفاً لإطلاق النار دون شروط".وفي السياق ذاته، قال مسؤول أمريكي، إن "الولايات المتحدة مستعدة لعقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران يوم الجمعة في جنيف، في حال تلقت مقترحًا إيرانيًا مفصلًا بشأن الاتفاق".وفي السياق ذاته، أفاد مسؤولون أمريكيون، بأن المساعي الحالية قد تمثل فرصة أخيرة لإيران من قبل الرئيس دونالد ترامب قبل احتمال شن هجوم أمريكي – إسرائيلي واسع".وأضافوا أن "الرئيس ترامب قد يغير مساره ويأمر بضربة ضد إيران، إلا أن عددًا من مستشاريه ينصحونه حاليًا بالتريث وإعطاء المسار الدبلوماسي فرصة".وأضاف المسؤول في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أن إيران يمكن أن تنظر بجدية في مزيج من تصدير جزء من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وتخفيف درجة نقائه، والانضمام لتحالف إقليمي، كجزء من حل وسط محتمل.وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أمام إيران مهلة لا تتجاوز 15 يوما للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة"، محذرا من عواقب عدم إبرام صفقة مع واشنطن.ونقلت وسائل إعلام عن ترامب، قوله إن "10 أيام قد تكون كافية أو 15 يوما كحد أقصى"، دون أن يوضح طبيعة الاتفاق المقصود أو تفاصيله، كما لم يحدد الرئيس الأمريكي ما الذي يعنيه بقوله إن "أمورًا سيئة قد تحدث" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

2026

الأخبار

