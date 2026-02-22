https://sarabic.ae/20260222/عراقجي-من-الممكن-التوصل-لاتفاق-سريع-مع-الولايات-المتحدة-خلال-الجولة-المقبلة-من-المفاوضات-1110636362.html
عراقجي: من الممكن التوصل لاتفاق سريع مع الولايات المتحدة خلال الجولة المقبلة من المفاوضات
عراقجي: من الممكن التوصل لاتفاق سريع مع الولايات المتحدة خلال الجولة المقبلة من المفاوضات
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه من الممكن التوصل في الجولة المقبلة من المفاوضات إلى اتفاق سريع مع الولايات المتحدة. 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T17:34+0000
2026-02-22T17:34+0000
2026-02-22T17:34+0000
إيران
أخبار إيران
طهران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067430_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_8db15effaefe5d18ff334da8b7ba3398.jpg
وقال عراقجي، في بيان اليوم الأحد: "أرى أنه من الممكن تماما أن نصل في الجولة المقبلة من المفاوضات النووية إلى اتفاق سريع".وبين عراقجي في تصريح صحفي اليوم الأحد إنه : "في حال تعرضنا لهجوم أميركي سنمارس حقنا في الدفاع عن النفس".وأشار إلى أن إيران في موقع قوي للدفاع عن النفس كما فعلت في الحرب السابقة، مضيفا أن الصواريخ الإيرانية كانت "قادرة على استهداف أهداف داخل إسرائيل، وقد طلبت إسرائيل وقفاً لإطلاق النار دون شروط".وفي السياق ذاته، قال مسؤول أمريكي، إن "الولايات المتحدة مستعدة لعقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران يوم الجمعة في جنيف، في حال تلقت مقترحًا إيرانيًا مفصلًا بشأن الاتفاق".وفي السياق ذاته، أفاد مسؤولون أمريكيون، بأن المساعي الحالية قد تمثل فرصة أخيرة لإيران من قبل الرئيس دونالد ترامب قبل احتمال شن هجوم أمريكي – إسرائيلي واسع".وأضافوا أن "الرئيس ترامب قد يغير مساره ويأمر بضربة ضد إيران، إلا أن عددًا من مستشاريه ينصحونه حاليًا بالتريث وإعطاء المسار الدبلوماسي فرصة".وأضاف المسؤول في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أن إيران يمكن أن تنظر بجدية في مزيج من تصدير جزء من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وتخفيف درجة نقائه، والانضمام لتحالف إقليمي، كجزء من حل وسط محتمل.وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أمام إيران مهلة لا تتجاوز 15 يوما للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة"، محذرا من عواقب عدم إبرام صفقة مع واشنطن.ونقلت وسائل إعلام عن ترامب، قوله إن "10 أيام قد تكون كافية أو 15 يوما كحد أقصى"، دون أن يوضح طبيعة الاتفاق المقصود أو تفاصيله، كما لم يحدد الرئيس الأمريكي ما الذي يعنيه بقوله إن "أمورًا سيئة قد تحدث" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
https://sarabic.ae/20260222/الرئاسة-الإيرانية-تتلقى-تقارير-عن-المفاوضات-واستعداد-القوات-المسلحة-لمواجهة-أي-تهديد-1110635437.html
https://sarabic.ae/20260222/مسؤول-أمريكي-جولة-محادثات-محتملة-في-جنيف-وتحذيرات-من-فرصة-أخيرة-لإيران-1110626201.html
https://sarabic.ae/20260222/مسؤول-إيراني-طهران-وواشنطن-تختلفان-في-وجهات-النظر-بشأن-نطاق-وآلية-رفع-العقوبات-1110617181.html
https://sarabic.ae/20260222/الجيش-الإيراني-مستعدون-لمواجهة-أي-تهديد-1110621319.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067430_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_18c0b4b4f610115a0b3125824c618db3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, طهران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, طهران, العالم, أخبار العالم الآن
عراقجي: من الممكن التوصل لاتفاق سريع مع الولايات المتحدة خلال الجولة المقبلة من المفاوضات
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه من الممكن التوصل في الجولة المقبلة من المفاوضات إلى اتفاق سريع مع الولايات المتحدة.
وقال عراقجي، في بيان اليوم الأحد: "أرى أنه من الممكن تماما أن نصل في الجولة المقبلة من المفاوضات النووية إلى اتفاق سريع".
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران ستمارس حقها في الدفاع عن النفس في حال تعرضت لهجوم عسكري أميركي.
وبين عراقجي في تصريح صحفي اليوم الأحد إنه : "في حال تعرضنا لهجوم أميركي سنمارس حقنا في الدفاع عن النفس".
وأضاف أنه يمكن التوصل إلى حل بشأن تخصيب اليورانيوم، وتم تبادل المقترحات في هذا الشأن مع الجانب الأميركي، مشددا على أن إيران طورت تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم بنفسها، ولا يمكنها التخلي عنها.
وأشار إلى أن إيران في موقع قوي للدفاع عن النفس
كما فعلت في الحرب السابقة، مضيفا أن الصواريخ الإيرانية كانت "قادرة على استهداف أهداف داخل إسرائيل، وقد طلبت إسرائيل وقفاً لإطلاق النار دون شروط".
وفي السياق ذاته، قال مسؤول أمريكي، إن "الولايات المتحدة مستعدة لعقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران
يوم الجمعة في جنيف، في حال تلقت مقترحًا إيرانيًا مفصلًا بشأن الاتفاق".
ونقل موقع أكسيوس عن المسؤول الأمريكي قوله: إنه "من المتوقع إجراء المحادثات إذا أرسلت طهران مقترحها خلال 48 ساعة، ما قد يمهد لاستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين".
وفي السياق ذاته، أفاد مسؤولون أمريكيون، بأن المساعي الحالية قد تمثل فرصة أخيرة لإيران من قبل الرئيس دونالد ترامب قبل احتمال شن هجوم أمريكي – إسرائيلي واسع".
وأضافوا أن "الرئيس ترامب قد يغير مساره ويأمر بضربة ضد إيران، إلا أن عددًا من مستشاريه ينصحونه حاليًا بالتريث وإعطاء المسار الدبلوماسي فرصة".
وكان مسؤول إيراني كبير صرح، في وقت سابق اليوم، بأن طهران وواشنطن لا تتفقان على نطاق وآلية رفع العقوبات، مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف المسؤول في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أن إيران يمكن أن تنظر بجدية في مزيج من تصدير جزء من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وتخفيف درجة نقائه، والانضمام لتحالف إقليمي
، كجزء من حل وسط محتمل.
وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أمام إيران مهلة لا تتجاوز 15 يوما للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة"، محذرا من عواقب عدم إبرام صفقة مع واشنطن.
ونقلت وسائل إعلام عن ترامب، قوله إن "10 أيام قد تكون كافية أو 15 يوما كحد أقصى"، دون أن يوضح طبيعة الاتفاق المقصود أو تفاصيله، كما لم يحدد الرئيس الأمريكي
ما الذي يعنيه بقوله إن "أمورًا سيئة قد تحدث" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.