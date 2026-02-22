https://sarabic.ae/20260222/الجيش-الإيراني-مستعدون-لمواجهة-أي-تهديد-1110621319.html
الجيش الإيراني: مستعدون لمواجهة أي تهديد
سبوتنيك عربي
جددت القوات المسلحة الإيرانية، تحذيراتها في ظل تزايد الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، مؤكدة جاهزيتها التامة للتصدي لأي تهديد. 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T12:31+0000
وقال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العقيد علي جهانشاهي، اليوم الأحد، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم": "قواتنا تتمتع بجاهزية عالية وقادرة على القضاء على أي تهديد في مهده".وأضاف جهانشاهي أن القوات المسلحة "ترصد كل تحركات الأعداء على حدود البلاد لحظة بلحظة"، مشددًا على أن "يقظة القوات المسلحة هي العامل الأهم في ردع أي حسابات خاطئة من قبل الأعداء".وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أمام إيران مهلة لا تتجاوز 15 يوما للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة"، محذرا من عواقب عدم إبرام صفقة مع واشنطن.ونقلت وسائل إعلام عن ترامب، قوله إن "10 أيام قد تكون كافية أو 15 يوما كحد أقصى"، دون أن يوضح طبيعة الاتفاق المقصود أو تفاصيله.كما لم يحدد الرئيس الأمريكي ما الذي يعنيه بقوله إن "أمورًا سيئة قد تحدث" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
2026
