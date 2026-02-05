https://sarabic.ae/20260205/-زعيم-أنصار-الله-يدعو-إلى-الخروج-الشعبي-المليوني-نصرة-للشعب-الفلسطيني-1110034321.html
زعيم "أنصار الله" يدعو إلى الخروج الشعبي المليوني نصرة للشعب الفلسطيني
زعيم "أنصار الله" يدعو إلى الخروج الشعبي المليوني نصرة للشعب الفلسطيني
دعا زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، إلى خروج شعبي حاشد في اليمن، غدا الجمعة، قال إنه يأتي دعما للشعب الفلسطيني وتلبية لنداءات الفصائل...
وذكر في بيان له، اليوم الخميس، أن الدعوة تهدف إلى التعبير عن الموقف اليمني الداعم للقضية الفلسطينية، والتأكيد على الاستعداد لما سماه "المرحلة المقبلة من المواجهة" مع إسرائيل وحلفائها، إضافة إلى تجديد التضامن مع إيران ولبنان وعدد من دول المنطقة.كما دعا البيان شعوب العالم الإسلامي إلى ما وصفه بـ"تحمل المسؤولية الدينية والإنسانية إزاء التطورات الجارية"، محذرا من مخاطر الصمت أو التراخي، وأشار إلى ما اعتبره "مخططات إقليمية تستهدف المنطقة تحت عناوين سياسية مختلفة"، وفقا لتلفزيون "المسيرة".وتطرق الحوثي في بيانه إلى الأوضاع في المسجد الأقصى والضفة الغربية، معتبرا أن "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لا يجب أن يتحول إلى أمر اعتيادي"، وحذر من تداعيات ما وصفه بـ"التقاعس عن نصرة الفلسطينيين".وختم زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية بيانه، بالإشارة إلى ما وصفه بـ"الفضيحة الأمريكية الصهيونية"، بعد انتشار وثائق شبكة، جيفري إبستين، مؤكدا أن "هذه المستندات كشفت عن ممارسات مشينة لقادة أمريكا وبريطانيا"، وانتقد ما اعتبره خضوع الأمة لتلك الأطراف، متسائلًا عن موقف المجتمع الإسلامي من المبادئ الدينية وقيم الرسالة الإلهية.
زعيم "أنصار الله" يدعو إلى الخروج الشعبي المليوني نصرة للشعب الفلسطيني
دعا زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، إلى خروج شعبي حاشد في اليمن، غدا الجمعة، قال إنه يأتي دعما للشعب الفلسطيني وتلبية لنداءات الفصائل الفلسطينية، في ظل ما وصفه "باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية".
وذكر في بيان له، اليوم الخميس، أن الدعوة تهدف إلى التعبير عن الموقف اليمني الداعم للقضية الفلسطينية، والتأكيد على الاستعداد لما سماه "المرحلة المقبلة من المواجهة" مع إسرائيل وحلفائها، إضافة إلى تجديد التضامن مع إيران ولبنان وعدد من دول المنطقة.
كما دعا البيان شعوب العالم الإسلامي إلى ما وصفه بـ"تحمل المسؤولية الدينية والإنسانية إزاء التطورات الجارية"، محذرا من مخاطر الصمت أو التراخي، وأشار إلى ما اعتبره "مخططات إقليمية تستهدف المنطقة تحت عناوين سياسية مختلفة"، وفقا لتلفزيون
"المسيرة".
16 أكتوبر 2025, 14:31 GMT
وتطرق الحوثي في بيانه إلى الأوضاع في المسجد الأقصى والضفة الغربية، معتبرا أن "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لا يجب أن يتحول إلى أمر اعتيادي"، وحذر من تداعيات ما وصفه بـ"التقاعس عن نصرة الفلسطينيين".
وختم زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية بيانه، بالإشارة إلى ما وصفه بـ"الفضيحة الأمريكية الصهيونية"، بعد انتشار وثائق شبكة، جيفري إبستين
، مؤكدا أن "هذه المستندات كشفت عن ممارسات مشينة لقادة أمريكا وبريطانيا"، وانتقد ما اعتبره خضوع الأمة لتلك الأطراف، متسائلًا عن موقف المجتمع الإسلامي من المبادئ الدينية وقيم الرسالة الإلهية.