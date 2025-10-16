https://sarabic.ae/20251016/عبد-الملك-الحوثي-إيران-قدمت-تضحيات-كبيرة-في-دعم-القضية-الفلسطينية-1106086290.html
عبد الملك الحوثي: إيران قدمت تضحيات كبيرة في دعم القضية الفلسطينية
قال زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، إن الذكرى السنوية لاغتيال زعيم حركة حماس الفلسطينية السابق يحيى السنوار، تمثل محطة لاستلهام ما وصفه بـ...
الأخبار
عبد الملك الحوثي: إيران قدمت تضحيات كبيرة في دعم القضية الفلسطينية
قال زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، إن الذكرى السنوية لاغتيال زعيم حركة حماس الفلسطينية السابق يحيى السنوار، تمثل محطة لاستلهام ما وصفه بـ "الدروس الخالدة"، مؤكدا أن إيران و"حزب الله" اللبناني دعما القضية الفلسطينية.
وقال الحوثي، في كلمة متلفزة اليوم الخميس، إن "جبهة "حزب الله" اللبناني كانت في طليعة من قدموا التضحيات الكبرى، وعلى رأسهم زعيم الحزب حسن نصر الله"، مضيفًا أن إيران "قدمت تضحيات كبيرة وثابتة في دعم فلسطين".
وتوجه الحوثي بالتعازي إلى عائلة اللواء محمد الغماري، رئيس أركان القوات المسلحة التابعة للجماعة، الذي تم إعلان مقتله بعد إصابته في الغارة التي نفذتها إسرائيل ضد قادة من الجماعة في أغسطس/ آب الماضي.
ولفت الحوثي إلى أن الغماري كان له دور بارز في معركة إسناد غزة، مشيرا إلى أن "رفاقه يواصلون الطريق ذاته في مواجهة العدوان الإسرائيلي".
وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي فشل في استعادة أسراه بدون صفقة تبادل والعدو رغم إجرامه الهائل لم يتمكن من كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومجاهديه".
كما انتقد زعيم "أنصار الله
" ما وصفه بـ"الخروقات المستمرة وتقليص المساعدات الإنسانية التي هي حق للفلسطينيين في قطاع غزة".
واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب
الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتشير تقديرات إلى أن الحرب تسببت في مقتل نحو 70 ألف فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.
وبناء على الاتفاق
الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ أطلقت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء مقابل نحو ألفي أسير فلسطيني تم إطلاق سراحهم، وجرى تبادل جثث القتلى مع إسرائيل لكن لا تزال هناك جثث لم يتم تسلمها حتى الآن بسبب صعوبة الوصول إليها.