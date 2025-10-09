https://sarabic.ae/20251009/ترامب-يشكر-إيران-لدعمها-خطة-السلام-في-غزة-1105816385.html

ترامب يشكر إيران لدعمها "خطة السلام" في غزة

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بدعم إيران لخطته للسلام في غزة، معتبرًا ذلك "خطوة إيجابية"، وأعرب عن امتنانه لطهران. 09.10.2025, سبوتنيك عربي

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية دعمها لأي مبادرة تؤدي إلى إنهاء الحرب في فلسطين، وتحقيق حق الفلسطينيين المشروع في تقرير المصير.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أصدرت اليوم الخميس، بيانا بشأن "الجهود المبذولة لوقف الإبادة الجماعية في غزة".وأكدت على "استمرار طهران في دعم أي مبادرة أو إجراء يهدف إلى وقف حرب الإبادة وسحب قوات الاحتلال وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".وأضاف البيان أن "إيران، انطلاقا من دعمها للمقاومة المشروعة للفلسطينيين في سبيل تقرير المصير، استثمرت كافة إمكانياتها الدبلوماسية خلال العامين الماضيين على المستويين الإقليمي ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك في الأمم المتحدة، للضغط على الكيان الصهيوني وداعميه لوقف الإبادة وخروج الاحتلال من غزة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.واستضافت مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ، في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدمًا في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية، التي طلبتها "حماس" لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

