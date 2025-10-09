https://sarabic.ae/20251009/ترامب-يشكر-إيران-لدعمها-خطة-السلام-في-غزة-1105816385.html
ترامب يشكر إيران لدعمها "خطة السلام" في غزة
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بدعم إيران لخطته للسلام في غزة، معتبرًا ذلك "خطوة إيجابية"، وأعرب عن امتنانه لطهران. 09.10.2025
وفي وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية دعمها لأي مبادرة تؤدي إلى إنهاء الحرب في فلسطين، وتحقيق حق الفلسطينيين المشروع في تقرير المصير.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أصدرت اليوم الخميس، بيانا بشأن "الجهود المبذولة لوقف الإبادة الجماعية في غزة".وأكدت على "استمرار طهران في دعم أي مبادرة أو إجراء يهدف إلى وقف حرب الإبادة وسحب قوات الاحتلال وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".وأضاف البيان أن "إيران، انطلاقا من دعمها للمقاومة المشروعة للفلسطينيين في سبيل تقرير المصير، استثمرت كافة إمكانياتها الدبلوماسية خلال العامين الماضيين على المستويين الإقليمي ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك في الأمم المتحدة، للضغط على الكيان الصهيوني وداعميه لوقف الإبادة وخروج الاحتلال من غزة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.واستضافت مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ، في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدمًا في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية، التي طلبتها "حماس" لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وفي وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية دعمها لأي مبادرة تؤدي إلى إنهاء الحرب في فلسطين، وتحقيق حق الفلسطينيين المشروع في تقرير المصير.
وقال ترامب خلال اجتماعه مع الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستاب، في البيت الأبيض: "لقد تضافرت جهود العالم أجمع، حتى إيران، وأنا أشكرهم جزيل الشكر على ذلك، لقد أعلنت إيران أن هذا أمر جيد".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أصدرت اليوم الخميس، بيانا بشأن "الجهود المبذولة لوقف الإبادة الجماعية في غزة".
وأكدت على "استمرار طهران في دعم أي مبادرة أو إجراء يهدف إلى وقف حرب الإبادة وسحب قوات الاحتلال وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".
وأضاف البيان أن "إيران، انطلاقا من دعمها للمقاومة المشروعة للفلسطينيين في سبيل تقرير المصير، استثمرت كافة إمكانياتها الدبلوماسية خلال العامين الماضيين على المستويين الإقليمي ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك في الأمم المتحدة، للضغط على الكيان الصهيوني وداعميه لوقف الإبادة وخروج الاحتلال من غزة".
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في ذكرى "شهداء المقاومة"، "مسؤولية المجتمع الدولي في منع انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية"، ودعت جميع الأطراف
إلى "اليقظة والحذر تجاه خداع الكيان الصهيوني ونكثه للوعود".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
واستضافت مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ، في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدمًا في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.
وبحثت مفاوضات شرم الشيخ
ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية، التي طلبتها "حماس" لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.
وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة، وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية
، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.