https://sarabic.ae/20260303/الجيش-الإسرائيلي-ينذر-مواطني-طهران-بإخلاء-منطقتين-تمهيدا-لضربات-جديدة-1110995156.html
الجيش الإسرائيلي ينذر مواطني طهران بإخلاء منطقتين تمهيدا لضربات جديدة
الجيش الإسرائيلي ينذر مواطني طهران بإخلاء منطقتين تمهيدا لضربات جديدة
سبوتنيك عربي
وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذارا عاجلا للمقيمين في المنطقة الصناعية وحي استقلال في العاصمة الإيرانية طهران، تمهيدا لإخلاء المنطقتين فورا، وشن... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا مرفقًا بخريطة توضح المناطق المستهدفة في قلب العاصمة الإيرانية.وقال الجيش في بيانه: "سنعمل خلال الساعات المقبلة في المنطقة مثلما عمل في الأيام الأخيرة في أنحاء طهران لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني".وأضاف البيان، موجّهًا رسالة إلى المواطنين الإيرانيين: "أيها المواطنون الإيرانيون، من أجل سلامتكم وأمنكم نطلب منكم إخلاء المنطقة المحددة فورا وفق ما يعرض في الخارطة. وجودكم في هذه المنطقة يعرض حياتكم للخطر".وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي "يقوم بشن هجمات جوية مكثّفة على أهداف تابعة للنظام الإيراني في العاصمة الإيرانية طهران"، وذلك في إطار "عملية زئير الأسد".وأوضح كاتس، في تصريحات له، أن العملية تهدف إلى "منع إيران من العودة لمسار إنتاج السلاح النووي وتطوير الصواريخ بكميات كبيرة"، مؤكدًا أن "الضربات ستستمر بالقوة المطلوبة حتى تحقّق أهدافها"، وفق تعبيره.وقال إن "إسرائيل قصفت مواقع قيادية وعسكرية للنظام الإيراني، وقامت بتحطيم أذرع القدرات، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإسرائيلي"، مؤكدًا أن بلاده "قطعت رأس الأخطبوط الإيراني وتعمل على تحطيم أذرعه"، وفق تعبيره.وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من وإسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
15:03 GMT 03.03.2026
© REUTERS WANAتصاعد الدخان عقب انفجار في طهران، بعد أن صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران، 28 فبراير/ شباط 2026
تصاعد الدخان عقب انفجار في طهران، بعد أن صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
© REUTERS WANA
تابعنا عبر
وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذارا عاجلا للمقيمين في المنطقة الصناعية وحي استقلال في العاصمة الإيرانية طهران، تمهيدا لإخلاء المنطقتين فورا، وشن هجمات عليها.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا مرفقًا بخريطة توضح المناطق المستهدفة في قلب العاصمة الإيرانية.
وقال الجيش في بيانه: "سنعمل خلال الساعات المقبلة في المنطقة مثلما عمل في الأيام الأخيرة في أنحاء طهران لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني".
وأضاف البيان، موجّهًا رسالة إلى المواطنين الإيرانيين: "أيها المواطنون الإيرانيون، من أجل سلامتكم وأمنكم نطلب منكم إخلاء المنطقة المحددة فورا وفق ما يعرض في الخارطة. وجودكم في هذه المنطقة يعرض حياتكم للخطر".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
وزير الدفاع الإسرائيلي: قطعنا رأس الأخطبوط الإيراني ونعمل على تحطيم أذرعه
09:37 GMT
وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي "يقوم بشن هجمات جوية مكثّفة على أهداف تابعة للنظام الإيراني في العاصمة الإيرانية طهران"، وذلك في إطار "عملية زئير الأسد".
وأوضح كاتس، في تصريحات له، أن العملية تهدف إلى "منع إيران من العودة لمسار إنتاج السلاح النووي وتطوير الصواريخ بكميات كبيرة"، مؤكدًا أن "الضربات ستستمر بالقوة المطلوبة حتى تحقّق أهدافها"، وفق تعبيره.
وقال إن "إسرائيل قصفت مواقع قيادية وعسكرية للنظام الإيراني، وقامت بتحطيم أذرع القدرات، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإسرائيلي"، مؤكدًا أن بلاده "قطعت رأس الأخطبوط الإيراني وتعمل على تحطيم أذرعه"، وفق تعبيره.
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من وإسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
