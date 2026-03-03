https://sarabic.ae/20260303/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-قطعنا-رأس-الأخطبوط-الإيراني-ونعمل-على-تحطيم-أذرعه-1110976908.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: قطعنا رأس الأخطبوط الإيراني ونعمل على تحطيم أذرعه

وأوضح كاتس، في تصريحات له، أن العملية تهدف إلى "منع إيران من العودة لمسار إنتاج السلاح النووي وتطوير الصواريخ بكميات كبيرة"، مؤكدًا أن "الضربات ستستمر بالقوة المطلوبة حتى تحقّق أهدافها"، وفق تعبيره.وقال إن "إسرائيل قصفت مواقع قيادية وعسكرية للنظام الإيراني، وقامت بتحطيم أذرع القدرات، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإسرائيلي"، مؤكدًا أن بلاده "قطعت رأس الأخطبوط الإيراني وتعمل على تحطيم أذرعه"، وفق تعبيره.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخالحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة
وأوضح كاتس، في تصريحات له، أن العملية تهدف إلى "منع إيران من العودة لمسار إنتاج السلاح النووي وتطوير الصواريخ بكميات كبيرة"، مؤكدًا أن "الضربات ستستمر بالقوة المطلوبة حتى تحقّق أهدافها"، وفق تعبيره.
وقال إن "إسرائيل قصفت مواقع قيادية وعسكرية للنظام الإيراني، وقامت بتحطيم أذرع القدرات، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإسرائيلي"، مؤكدًا أن بلاده "قطعت رأس الأخطبوط الإيراني وتعمل على تحطيم أذرعه"، وفق تعبيره.
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.