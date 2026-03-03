https://sarabic.ae/20260303/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إطلاق-4-صواريخ-كروز-باتجاه-حاملة-الطائرات-أبراهام-لينكولن-1110973199.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق 4 صواريخ كروز باتجاه حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوة البحرية التابعة له أطلقت، صباح اليوم، 4 صواريخ كروز باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن. 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T07:52+0000
2026-03-03T07:52+0000
2026-03-03T07:52+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104091/76/1040917614_0:214:2100:1395_1920x0_80_0_0_ad1c50ca7b5bdeeb1e2cc466a0418e83.jpg
وذكر الحرس الثوري، في بيان له، أن الحاملة كانت على بعد نحو 250 إلى 300 كيلومتر من أقصى الساحل البحري الإيراني قرب سواحل تشابهار، لكنها انسحبت نحو الجنوب الشرقي في المحيط الهندي بعد إطلاق الصواريخ الأربعة.وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
https://sarabic.ae/20260303/مجلس-خبراء-القيادة-في-إيران-اختيار-خليفة-خامنئي-لن-يستغرق-وقتا-طويلا-1110971920.html
وذكر الحرس الثوري، في بيان له، أن الحاملة كانت على بعد نحو 250 إلى 300 كيلومتر من أقصى الساحل البحري الإيراني قرب سواحل تشابهار، لكنها انسحبت نحو الجنوب الشرقي في المحيط الهندي بعد إطلاق الصواريخ الأربعة.
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.