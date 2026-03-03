https://sarabic.ae/20260303/مجلس-خبراء-القيادة-في-إيران-اختيار-خليفة-خامنئي-لن-يستغرق-وقتا-طويلا-1110971920.html
مجلس خبراء القيادة في إيران: اختيار خليفة خامنئي لن يستغرق وقتا طويلا
مجلس خبراء القيادة في إيران: اختيار خليفة خامنئي لن يستغرق وقتا طويلا
أكد مجلس خبراء القيادة في إيران المكلف باختيار خليفة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، أن اختيار خليفة المرشد الراحل "لن يستغرق وقتًا طويلًا"، على حد قوله.
وقال علي معلمي، عضو "مجلس خبراء القيادة"، في تصريحات له، إن "فترة اختيار قائد جديد لن تكون طويلة"، مؤكدًا أن "أعضاء المجلس أقسموا اليمين على ألّا تتدخل أهواء الأفراد أو الفصائل السياسية والحزبية في عملية اختيار المرشد".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين.
أكد مجلس خبراء القيادة في إيران المكلف باختيار خليفة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، أن اختيار خليفة المرشد الراحل "لن يستغرق وقتًا طويلًا"، على حد قوله.
وقال علي معلمي، عضو "مجلس خبراء القيادة"، في تصريحات له
، إن "فترة اختيار قائد جديد لن تكون طويلة"، مؤكدًا أن "أعضاء المجلس أقسموا اليمين على ألّا تتدخل أهواء الأفراد أو الفصائل السياسية والحزبية في عملية اختيار المرشد".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين
.
واغتيل المرشد الأعلى الإيراني
علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب إعلان وفاته، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة لمدة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي- الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.