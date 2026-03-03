https://sarabic.ae/20260303/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-هجوم-على-إحدى-وحدات-الدفاع-الجوي-الإيراني-فيديو-1110970939.html
الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجوم على إحدى وحدات الدفاع الجوي الإيراني... فيديو
الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجوم على إحدى وحدات الدفاع الجوي الإيراني... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي "هاجم وقضى على خلية من جنود منظومة الدفاع الجوي الإيراني".
وقال أدرعي: "هاجمت طائرات سلاح الجو وقضت على خلية من جنود منظومة الدفاع الجوي الإيراني، يعملون لاستهداف قواتنا من خلال أنظمة الدفاع الجوي".وتابع: "تواصل طائرات سلاح الجو شن غارات متواصلة على منظومات دفاع جوي مخصّصة لاستهداف الطائرات، مستهدفة المنصات وصواريخ ومنظومات رادار".وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "لن يسمح لنظام الإرهاب الإيراني بتفعيل منظومات دفاع بهدف استهداف طائرات سلاح الجو، وسيواصل استهداف المحاولات لتسليح منصات إطلاق الصواريخ".وأكد أن "سلاح الجو يواصل مهاجمة مواقع تابعة لمنظومات النيران ومنصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية".وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.
وقال أدرعي: "هاجمت طائرات سلاح الجو وقضت على خلية من جنود منظومة الدفاع الجوي الإيراني، يعملون لاستهداف قواتنا من خلال أنظمة الدفاع الجوي".
وتابع: "تواصل طائرات سلاح الجو شن غارات متواصلة على منظومات دفاع جوي مخصّصة لاستهداف الطائرات، مستهدفة المنصات وصواريخ ومنظومات رادار".
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "لن يسمح لنظام الإرهاب الإيراني بتفعيل منظومات دفاع بهدف استهداف طائرات سلاح الجو، وسيواصل استهداف المحاولات لتسليح منصات إطلاق الصواريخ".
وأكد أن "سلاح الجو يواصل مهاجمة مواقع تابعة لمنظومات النيران ومنصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل، بعد تنسيق دام لأشهر عدة.
وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.