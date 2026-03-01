https://sarabic.ae/20260301/أنصار-الله-اغتيال-خامنئي-جريمة-نكراء-تستهدف-كسر-إرادة-الشعب-الإيراني-1110923023.html

"أنصار الله": اغتيال خامنئي جريمة نكراء تستهدف كسر إرادة الشعب الإيراني

سبوتنيك عربي

نعى زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، معتبرًا أن اغتياله يمثل "جريمة نكراء وخسارة حقيقية للعالم الإسلامي". 01.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-01T19:45+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102807/71/1028077134_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_4bde05b48db6676101f765b28295c38d.jpg

وقال الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، إن "استشهاد خامنئي يمثل خسارة حقيقية للعالم الإسلامي وجريمة نكراء"، مشيرًا إلى أن ما وصفهم بـ"أعداء الأمة الأميركيين والإسرائيليين" أقدموا على هذه الخطوة بهدف إنهاء الدور الذي كان يؤديه في مواجهة سياساتهم. وكان الإعلام الرسمي الإيراني قد أعلن، فجر اليوم، وفاة خامنئي إثر الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.وشنت إسرائيل وأمريكا، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وتواصلت، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مواقع في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وذلك رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح أمس السبت.

