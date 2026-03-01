https://sarabic.ae/20260301/أنصار-الله-اغتيال-خامنئي-جريمة-نكراء-تستهدف-كسر-إرادة-الشعب-الإيراني-1110923023.html
"أنصار الله": اغتيال خامنئي جريمة نكراء تستهدف كسر إرادة الشعب الإيراني
وقال الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، إن "استشهاد خامنئي يمثل خسارة حقيقية للعالم الإسلامي وجريمة نكراء"، مشيرًا إلى أن ما وصفهم بـ"أعداء الأمة الأميركيين والإسرائيليين" أقدموا على هذه الخطوة بهدف إنهاء الدور الذي كان يؤديه في مواجهة سياساتهم. وكان الإعلام الرسمي الإيراني قد أعلن، فجر اليوم، وفاة خامنئي إثر الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.وشنت إسرائيل وأمريكا، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وتواصلت، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مواقع في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وذلك رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح أمس السبت.
وقال الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، إن "استشهاد خامنئي يمثل خسارة حقيقية للعالم الإسلامي وجريمة نكراء"، مشيرًا إلى أن ما وصفهم بـ"أعداء الأمة الأميركيين والإسرائيليين" أقدموا على هذه الخطوة بهدف إنهاء الدور الذي كان يؤديه في مواجهة سياساتهم.
وأضاف أن استهداف خامنئي يهدف إلى "كسر إرادة الشعب الإيراني ومؤسساته الرسمية وتحطيم روحه المعنوية"، معتبرًا أن العملية جاءت بسبب تمسكها بـ"القضايا العادلة والحقوق المشروعة للأمة الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".
وكان الإعلام الرسمي الإيراني قد أعلن، فجر اليوم، وفاة خامنئي إثر الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران
.
وشنت إسرائيل وأمريكا، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران
، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وتواصلت، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية
بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مواقع في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وذلك رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح أمس السبت.