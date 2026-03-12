https://sarabic.ae/20260312/طهران-على-السفن-الراغبة-في-استخدام-مضيق-هرمز-الحصول-على-موافقة-إيرانية-1111415307.html

طهران: على السفن الراغبة في استخدام مضيق هرمز الحصول على موافقة إيرانية

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، اليوم الخميس، بأن السفن التي ترغب في المرور من مضيق هرمز يجب أن تنسق أولا مع القوات البحرية الإيرانية،...

وقال بقائي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "يمكن لانعدام الأمن الذي تخلقه أمريكا والكيان الصهيوني في المنطقة أن يؤثر على حركة السفن، لكن إيران لا ترغب في زعزعة أمن هذا المضيق، وعلى السفن التنسيق مع القوات البحرية الإيرانية للمرور من أجل الحفاظ على أمن الملاحة".وأوضح روانجي أن بعض الدول طلبت السماح لسفنها بالعبور عبر المضيق، وقد لاقت تعاونا من الجانب الإيراني، في إشارة إلى استمرار حركة الملاحة في الممر الاستراتيجي.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

