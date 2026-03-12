https://sarabic.ae/20260312/المندوب-الإيراني-لدى-الأمم-المتحدة-طهران-لن-تغلق-مضيق-هرمز-لكن-لها-الحق-في-الحفاظ-على-أمنه-1111425736.html
المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة: طهران لن تغلق مضيق هرمز لكن لها الحق في الحفاظ على أمنه
2026-03-12T21:14+0000
2026-03-12T21:14+0000
2026-03-12T21:14+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091669023_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f57756523767cc1f284304605192dca.jpg
وقال إيرفاني، خلال مؤتمر صحفي: "لقد صرحتُ بأننا لن نغلق مضيق هرمز، لكن من حقنا الأصيل الحفاظ على السلام والأمن في هذا الممر المائي".وأوضح روانجي أن بعض الدول طلبت السماح لسفنها بالعبور عبر المضيق، وقد لاقت تعاونا من الجانب الإيراني، في إشارة إلى استمرار حركة الملاحة في الممر الاستراتيجي.وبحسب تلك المصادر، فإن طهران نشرت خلال الأيام الأخيرة بضع عشرات من الألغام البحرية، في خطوة اعتُبرت مؤشرا على استعدادها لتوسيع عملياتها في المضيق إذا تصاعد التوتر العسكري في المنطقة.ومع تصاعد الصراع حول إيران، توقفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى السوق العالمية بشكل شبه كامل، وبدأت شركات التأمين في رفع أقساط التأمين ومراجعة التغطية وسط تزايد التهديدات الأمنية.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أكد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، اليوم الخميس، أن إيران لا تنوي إغلاق مضيق هرمز، لكن من حقها الحفاظ على السلام عبر هذا الممر المائي.
وقال إيرفاني، خلال مؤتمر صحفي: "لقد صرحتُ بأننا لن نغلق مضيق هرمز، لكن من حقنا الأصيل الحفاظ على السلام والأمن في هذا الممر المائي".
وفي السياق ذاته، نفى نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، في وقت سابق اليوم الخميس، الاتهامات الأمريكية التي تحدثت عن قيام طهران بزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، مؤكدا أن هذه المزاعم "غير صحيحة على الإطلاق".
وأوضح روانجي أن بعض الدول طلبت السماح لسفنها بالعبور عبر المضيق
، وقد لاقت تعاونا من الجانب الإيراني، في إشارة إلى استمرار حركة الملاحة في الممر الاستراتيجي.
وجاء النفي الإيراني بعدما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدرين مطلعين على تقارير استخباراتية أمريكية، قولهم إن إيران بدأت بالفعل نشر ألغام بحرية في المضيق الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.
وبحسب تلك المصادر، فإن طهران نشرت خلال الأيام الأخيرة بضع عشرات من الألغام البحرية، في خطوة اعتُبرت مؤشرا على استعدادها لتوسيع عملياتها في المضيق إذا تصاعد التوتر العسكري في المنطقة.
ومع تصاعد الصراع حول إيران، توقفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز
، وهو طريق رئيسي لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى السوق العالمية بشكل شبه كامل، وبدأت شركات التأمين في رفع أقساط التأمين ومراجعة التغطية وسط تزايد التهديدات الأمنية.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".