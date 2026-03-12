https://sarabic.ae/20260312/المندوب-الإيراني-لدى-الأمم-المتحدة-طهران-لن-تغلق-مضيق-هرمز-لكن-لها-الحق-في-الحفاظ-على-أمنه-1111425736.html

المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة: طهران لن تغلق مضيق هرمز لكن لها الحق في الحفاظ على أمنه

أكد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، اليوم الخميس، أن إيران لا تنوي إغلاق مضيق هرمز، لكن من حقها الحفاظ على السلام عبر هذا الممر... 12.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال إيرفاني، خلال مؤتمر صحفي: "لقد صرحتُ بأننا لن نغلق مضيق هرمز، لكن من حقنا الأصيل الحفاظ على السلام والأمن في هذا الممر المائي".وأوضح روانجي أن بعض الدول طلبت السماح لسفنها بالعبور عبر المضيق، وقد لاقت تعاونا من الجانب الإيراني، في إشارة إلى استمرار حركة الملاحة في الممر الاستراتيجي.وبحسب تلك المصادر، فإن طهران نشرت خلال الأيام الأخيرة بضع عشرات من الألغام البحرية، في خطوة اعتُبرت مؤشرا على استعدادها لتوسيع عملياتها في المضيق إذا تصاعد التوتر العسكري في المنطقة.ومع تصاعد الصراع حول إيران، توقفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى السوق العالمية بشكل شبه كامل، وبدأت شركات التأمين في رفع أقساط التأمين ومراجعة التغطية وسط تزايد التهديدات الأمنية.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".

