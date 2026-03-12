https://sarabic.ae/20260312/إيران-تنفي-زرع-ألغام-في-مضيق-هرمز-1111413043.html

إيران تنفي زرع ألغام في مضيق هرمز

نفى نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، اليوم الخميس، الاتهامات الأمريكية التي تحدثت عن قيام طهران بزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، مؤكدا أن هذه المزاعم... 12.03.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح روانجي أن بعض الدول طلبت السماح لسفنها بالعبور عبر المضيق، وقد لاقت تعاونا من الجانب الإيراني، في إشارة إلى استمرار حركة الملاحة في الممر الاستراتيجي. وجاء النفي الإيراني بعدما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدرين مطلعين على تقارير استخباراتية أمريكية، قولهم إن إيران بدأت بالفعل نشر ألغام بحرية في المضيق الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية. وبحسب تلك المصادر، فإن طهران نشرت خلال الأيام الأخيرة بضع عشرات من الألغام البحرية، في خطوة اعتُبرت مؤشرا على استعدادها لتوسيع عملياتها في المضيق إذا تصاعد التوتر العسكري في المنطقة.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

