تقارير أمريكية: آلاف من أفراد قوات الـ"مارينز" في طريقهم إلى الشرق الأوسط

تقارير أمريكية: آلاف من أفراد قوات الـ"مارينز" في طريقهم إلى الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أكدت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة أرسلت مزيدًا من قوات مشاة البحرية (المارينز) والسفن الحربية إلى الشرق الأوسط، بعد أسبوعين من بدء الحرب التي تواصل... 14.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-14T05:15+0000

2026-03-14T05:15+0000

2026-03-14T05:15+0000

وقالت التقارير، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين: "نحو 2500 فرد من مشاة البحرية على متن ما يصل إلى ثلاث سفن حربية يتجهون إلى الشرق الأوسط، من منطقة المحيطين الهندي والهادئ".ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن جنود الـ"مارينز" سينضمون إلى أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في المنطقة. ويأتي هذا الانتشار الجديد في ظل هجمات إيران على مضيق هرمز ومحيطه، والتي أدت إلى شلّ حركة الملاحة البحرية عبر هذا الممر المائي الحيوي، ما هزّ الاقتصاد العالمي. ولم يتضح بعد كيفية استخدام هذا الانتشار الجديد.من جانبها، قالت شبكة "سي إن إن"، إن القوة المرسلة عبارة عن وحدة بحرية استكشافية تضم عادة نحو 2500 جندي من مشاة البحرية والبحارة، على حد قولها.وفي السياق ذاته، كشفت شبكة "إيه بي سي"، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن "قوة من المارينز قوامها نحو 2200 جندي أُرسلت إلى الشرق الأوسط على متن ثلاث سفن إنزال برمائية تابعة للبحرية الأمريكية".وقال المسؤولان إن الوحدة الاستكشافية الـ31 لمشاة البحرية (31st MEU)، التي تنتشر عادة في اليابان ضمن نطاق القيادة الأمريكية لمنطقة الهندي– الهادئ، تلقت أوامر بالتوجه إلى الشرق الأوسط.وأضافت أن الوحدة تضم أيضًا سربًا من مقاتلات "إف-35" وسربًا من طائرات "إم في -22 أوسبري" ذات المراوح القلابة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.إعلام إيراني: الضربة الأمريكية على جزيرة خرج لم تلحق أضرارا بالبنية التحتية النفطيةإعلام: إصابة 5 طائرات تزود بالوقود أمريكية في قاعدة سعودية

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل