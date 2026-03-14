استهداف السفارة الأمريكية في بغداد وتصاعد أعمدة دخان

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، بتصاعد الدخان فوق السفارة الأمريكية في بغداد، بعد هجوم بطائرة مسيّرة استهدفتها. 14.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-14T04:34+0000

وجاء في تقرير لقناة "روودو" العراقية: "الدخان يتصاعد فوق السفارة الأمريكية في بغداد، بعد ورود أنباء عن هجوم، كما تُسمع صفارات الإنذار الجوي".وبحسب مصادر عراقية لقناة "برس تي في" الإيرانية، تعرّض نظام الرادار في البعثة الدبلوماسية الأمريكية، لضربة بطائرة مسيّرة انتحارية.كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن صاروخًا استهدف مهبطًا للطائرات المروحية داخل السفارة الأمريكية ببغداد، ما أسفر عن اشتعال النيران بها ودوي صفارات الإنذار في محيطها.ونقلت الوكالة عن مسؤولين عراقيين اثنين قولهما: "أصاب صاروخ مهبط طائرات هليكوبتر داخل مجمع السفارة الأمريكية في بغداد".من جانبها، أدانت خلية الإعلام الأمني العراقي، "استهداف المواطنين والضربات داخل الأحياء السكنية المكتظة"، مضيفة أن "أي ذريعة تُساق لتبرير استهداف المناطق السكنية، باطلة قانونًا".ويوم السبت الماضي، أفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، باستهداف مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، واستهداف مواقع للـ"حشد الشعبي" جنوب الموصل من قبل القوات الأمريكية.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

