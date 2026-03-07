https://sarabic.ae/20260307/مراسل-سبوتنيك-استهداف-مبنى-السفارة-الأمريكية-في-بغداد---1111200058.html
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، باستهداف مبنى السفارة الأمريكية في بغداد واستهداف مواقع للحشد الشعبي جنوب الموصل من قبل القوات الأمريكية. 07.03.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف مراسل "سبوتنيك"، فإن "الأوضاع الأمنية في بغداد لا تزال غير مستقرة، خصوصا بعد بعد الأحداث التي حصلت جنوبي مدينة الموصل، حيث كان هناك استهداف لأحد مقرات الحشد الشعبي". ووفقا للمراسل، فإنه "تم استهداف مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، كما حدثت مجموعة من الانفجارات في سماء بغداد ناتجة عن إطلاق منظومة "سيرام" الصواريخ الدفاعية". وصفت وزارة الخارجية الإيرانية استهداف المطارات المدنية في إيران بأنها "خطوة جبانة"، مشيرة إلى أنها سترد عليها بقوة وأن عملياتها لن تتوقف حتى يتوقف العدوان. وتابع: "عملياتنا تضرب الأهداف والإمكانات التي تعد مصدرا ومنطلقا للأعمال العدوانية ضد شعبنا ودول المنطقة أدركت بلا شك أن القواعد الأمريكية على أراضيها لم تسهم في أمن المنطقة". وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت طهران بقصف صاروخي وباستخدام طائرات مسيرة ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، باستهداف مبنى السفارة الأمريكية في بغداد واستهداف مواقع للحشد الشعبي جنوب الموصل من قبل القوات الأمريكية.
وأضاف مراسل "سبوتنيك"، فإن "الأوضاع الأمنية في بغداد لا تزال غير مستقرة، خصوصا بعد بعد الأحداث التي حصلت جنوبي مدينة الموصل، حيث كان هناك استهداف لأحد مقرات الحشد الشعبي".
ووفقا للمراسل، فإنه "تم استهداف مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، كما حدثت مجموعة من الانفجارات في سماء بغداد ناتجة عن إطلاق منظومة "سيرام" الصواريخ الدفاعية".
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية استهداف المطارات المدنية في إيران بأنها "خطوة جبانة"، مشيرة إلى أنها سترد عليها بقوة وأن عملياتها لن تتوقف حتى يتوقف العدوان.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تدوينة على موقع "إكس"، اليوم السبت، إن أمريكا ارتكبت جريمة فاضحة ويائسة عندما هاجمت محطة لتحلية المياه في جزيرة قشم الإيرانية.
وتابع: "عملياتنا تضرب الأهداف والإمكانات التي تعد مصدرا ومنطلقا للأعمال العدوانية ضد شعبنا ودول المنطقة أدركت بلا شك أن القواعد الأمريكية على أراضيها لم تسهم في أمن المنطقة".
ولفت إلى أن "القواعد الأمريكية
تم استخدامها لدعم إسرائيل فقط"، مشيرا إلى أن استهدافها من قبل إيران يأتي ضمن حقنا بالدفاع عن النفس وسنواصل تحركاتنا حتى يفي مجلس الأمن بواجبه من خلال تحديد هوية المعتدين".
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات
واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت طهران بقصف صاروخي وباستخدام طائرات مسيرة ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.