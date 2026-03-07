https://sarabic.ae/20260307/وزير-الخارجية-التركي-تركيا-حذرت-إيران-من-تكرار-إطلاق-الصواريخ-نحو-الأراضي-التركية-1111199578.html
وزير الخارجية التركي: تركيا حذرت إيران من تكرار إطلاق الصواريخ نحو الأراضي التركية
وزير الخارجية التركي: تركيا حذرت إيران من تكرار إطلاق الصواريخ نحو الأراضي التركية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السيت، أن تركيا حذرت إيران من تكرار إطلاق الصواريخ نحو الأراضي التركية. 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T18:35+0000
2026-03-07T18:35+0000
2026-03-07T19:29+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
أخبار ايران اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
اسرائيل
الحرب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107786679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6ef5b31efb1e4212e3114d0039a6100.jpg
وأوضح أن "هجوم إيران على الدول التي لا تسمح باستخدام مجالها الجوي في الاعتداء عليها أمر خاطئ"، مضيفا أن "تركيا تدين الهجمات الإيرانية على الدول الأخرى"، وموضحا أن "استهداف أذربيجان ينذر بالخطر الذي تواجهه المنطقة". واتهم وزير الخارجية التركي، إسرائيل بالسعي نحو زعزعة الاستقرار في المنطقة ونشر النزاعات فيها.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت طهران بقصف صاروخي وباستخدام طائرات مسيرة ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.
https://sarabic.ae/20260307/بزشكيان-إيران-لن-تهاجم-دول-الجوار-إلا-إذا-تعرضت-لهجوم-منها---عاجل-1111182206.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107786679_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_62734c2d9a2db8359cf024312f810171.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار ايران اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, الحرب
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار ايران اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, الحرب
وزير الخارجية التركي: تركيا حذرت إيران من تكرار إطلاق الصواريخ نحو الأراضي التركية
18:35 GMT 07.03.2026 (تم التحديث: 19:29 GMT 07.03.2026)
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السيت، أن تركيا حذرت إيران من تكرار إطلاق الصواريخ نحو الأراضي التركية.
وأوضح أن "هجوم إيران على الدول التي لا تسمح باستخدام مجالها الجوي في الاعتداء عليها أمر خاطئ"، مضيفا أن "تركيا تدين الهجمات الإيرانية على الدول الأخرى"، وموضحا أن "استهداف أذربيجان ينذر بالخطر الذي تواجهه المنطقة".
واتهم وزير الخارجية التركي، إسرائيل بالسعي نحو زعزعة الاستقرار في المنطقة ونشر النزاعات فيها.
وأكد على أن تركيا لا تريد اتساع رقعة الحرب بالمنطقة، مشددا على ضرورة إنهاء الحرب في المنطقة، والدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإنهائها.
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات
واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت طهران بقصف صاروخي وباستخدام طائرات مسيرة ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.