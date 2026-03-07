https://sarabic.ae/20260307/وزير-الخارجية-التركي-تركيا-حذرت-إيران-من-تكرار-إطلاق-الصواريخ-نحو-الأراضي-التركية-1111199578.html

وزير الخارجية التركي: تركيا حذرت إيران من تكرار إطلاق الصواريخ نحو الأراضي التركية

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السيت، أن تركيا حذرت إيران من تكرار إطلاق الصواريخ نحو الأراضي التركية. 07.03.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح أن "هجوم إيران على الدول التي لا تسمح باستخدام مجالها الجوي في الاعتداء عليها أمر خاطئ"، مضيفا أن "تركيا تدين الهجمات الإيرانية على الدول الأخرى"، وموضحا أن "استهداف أذربيجان ينذر بالخطر الذي تواجهه المنطقة". واتهم وزير الخارجية التركي، إسرائيل بالسعي نحو زعزعة الاستقرار في المنطقة ونشر النزاعات فيها.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت طهران بقصف صاروخي وباستخدام طائرات مسيرة ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.

