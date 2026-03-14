إصابة 5 طائرات تزود بالوقود أمريكية في قاعدة سعودية

إصابة 5 طائرات تزود بالوقود أمريكية في قاعدة سعودية

سبوتنيك عربي

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم السبت، إن خمس طائرات للتزوّد بالوقود التابعة لسلاح الجو الأمريكي تعرضت لأضرار نتيجة ضربة صاروخية إيرانية استهدفت قاعدة الأمير سلطان... 14.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-14T01:54+0000

2026-03-14T01:54+0000

2026-03-14T01:56+0000

إصابة 5 طائرات تزود بالوقود أمريكية في قاعدة سعودية

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤولين قولهم: "تعرضت خمس طائرات للتزوّد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي لهجوم وأصيبت بأضرار وهي على الأرض في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية".وبحسب الصحيفة، أصيبت طائرات التزوّد بالوقود خلال ضربة صاروخية إيرانية وقعت في الأيام الأخيرة. وأوضح أحد المصادر أن الطائرات تعرضت لأضرار لكنها لم تُدمّر بالكامل، وهي حاليًا قيد الإصلاح. ولم يُسجَّل وقوع قتلى نتيجة هذه الضربات.ولم تحدد الصحيفة طراز طائرات التزوّد بالوقود التي تعرضت للأضرار.وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت، يوم الخميس، فقدان طائرة للتزوّد بالوقود من طراز KC-135 في غرب العراق نتيجة حادث مع طائرة أخرى، مؤكدة أن الحادث لم يكن ناجمًا عن عمل إيراني أو عن نيران صديقة. وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن طائرتين للتزوّد بالوقود اصطدمتا في الجو أثناء عملية تزويد مقاتلات بالوقود.وفي اليوم التالي، أعلنت القيادة أن أفراد طاقم الطائرة الستة التي تحطمت قد لقوا مصرعهم.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم