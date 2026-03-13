https://sarabic.ae/20260313/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-مقتل-طاقم-طائرة-تزود-بالوقود-إثر-سقوطها-غربي-العراق-1111448367.html

القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل طاقم طائرة تزود بالوقود إثر سقوطها غربي العراق

القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل طاقم طائرة تزود بالوقود إثر سقوطها غربي العراق

سبوتنيك عربي

أكدت القيادة المركزية الأمريكية مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود من طراز" كيه سي-135" التي سقطت في غرب العراق، وكان على متنها ستة عسكريين. 13.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-13T14:49+0000

2026-03-13T14:49+0000

2026-03-13T14:49+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

العراق

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/05/1061869920_0:726:2048:1878_1920x0_80_0_0_0fca2ca1e4bf2502f2e59b86d07b0f0d.jpg

وذكرت القيادة الأمريكية أن الطائرة فُقد الاتصال بها أثناء تحليقها في الأجواء الصديقة يوم 12 مارس/آذار، وذلك خلال تنفيذ عملية "إبيك فيوري".وأشارت إلى أنه لا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن، حيث يجري تحقيق لمعرفة ملابساته، مؤكدة أن سقوط الطائرة لم يكن نتيجة تعرضها لنيران معادية أو صديقة.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.

https://sarabic.ae/20260313/الجيش-الأمريكي-يعلن-مقتل-4-عسكريين-بسقوط-طائرة-تزود-بالوقود-في-العراق-1111442553.html

https://sarabic.ae/20260313/أول-تعليق-إيراني-على-استهداف-طائرة-أمريكية-للتزود-بالوقود-1111436472.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العراق, العالم