القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل طاقم طائرة تزود بالوقود إثر سقوطها غربي العراق
سبوتنيك عربي
أكدت القيادة المركزية الأمريكية مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود من طراز" كيه سي-135" التي سقطت في غرب العراق، وكان على متنها ستة عسكريين.
2026-03-13T14:49+0000
وذكرت القيادة الأمريكية أن الطائرة فُقد الاتصال بها أثناء تحليقها في الأجواء الصديقة يوم 12 مارس/آذار، وذلك خلال تنفيذ عملية "إبيك فيوري".وأشارت إلى أنه لا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن، حيث يجري تحقيق لمعرفة ملابساته، مؤكدة أن سقوط الطائرة لم يكن نتيجة تعرضها لنيران معادية أو صديقة.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.
أكدت القيادة المركزية الأمريكية مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود من طراز" كيه سي-135" التي سقطت في غرب العراق، وكان على متنها ستة عسكريين.
وذكرت القيادة الأمريكية أن الطائرة فُقد الاتصال بها أثناء تحليقها في الأجواء الصديقة يوم 12 مارس/آذار، وذلك خلال تنفيذ عملية "إبيك فيوري".
وأضافت أنه "لم يعلن هويات أفراد الطاقم بعد، إذ ستُكشف لاحقاً عقب مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم رسميا بالحادث".
وأشارت إلى أنه لا تزال أسباب الحادث
غير معروفة حتى الآن، حيث يجري تحقيق لمعرفة ملابساته، مؤكدة أن سقوط الطائرة لم يكن نتيجة تعرضها لنيران معادية أو صديقة.
وكانت قيادة "سنتكوم" نشرت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بيانا، أكدت من خلاله أن طائرة أمريكية للتزود بالوقود جوا هي من طراز "كي سي-135" سقطت غربي العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران
استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية
في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.