فقدان طائرة تزود بالوقود أمريكية في غرب العراق
فقدان طائرة تزود بالوقود أمريكية في غرب العراق
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرة تزود بالوقود طراز "كيه سي - 135" فٌقدت خلال خلال مشاركتها في مهمة تابعة لعملية "الغضب الملحمي" التي تنفذها الولايات... 12.03.2026
2026-03-12T21:55+0000
2026-03-12T21:55+0000
2026-03-12T21:57+0000
جاء ذلك في بيان للقيادة المركزية الأمريكية على "إكس"، يوم الخميس، قالت فيه إن الحادث وقع داخل أجواء صديقة وأن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال جارية.وأوضحت القيادة في بيان أن الحادث شمل طائرتين، حيث سقطت إحداهما في غرب العراق، بينما تمكنت الطائرة الثانية من الهبوط بسلام.كما أكدت أن الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو نيران صديقة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.
الأخبار
ar_EG
فقدان طائرة تزود بالوقود أمريكية في غرب العراق
21:55 GMT 12.03.2026 (تم التحديث: 21:57 GMT 12.03.2026)
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرة تزود بالوقود طراز "كيه سي - 135" فٌقدت خلال خلال مشاركتها في مهمة تابعة لعملية "الغضب الملحمي" التي تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران.
جاء ذلك في بيان للقيادة المركزية الأمريكية على "إكس"، يوم الخميس، قالت فيه إن الحادث وقع داخل أجواء صديقة وأن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال جارية.
وأوضحت القيادة في بيان أن الحادث
شمل طائرتين، حيث سقطت إحداهما في غرب العراق، بينما تمكنت الطائرة الثانية من الهبوط بسلام.
كما أكدت أن الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو نيران صديقة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران
استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية
في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.