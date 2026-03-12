عربي
https://sarabic.ae/20260312/فقدان-طائرة-تزويد-بالوقود-أمريكية-في-غرب-العراق-1111427920.html
فقدان طائرة تزود بالوقود أمريكية في غرب العراق
فقدان طائرة تزود بالوقود أمريكية في غرب العراق
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرة تزود بالوقود طراز "كيه سي - 135" فٌقدت خلال خلال مشاركتها في مهمة تابعة لعملية "الغضب الملحمي" التي تنفذها الولايات... 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T21:55+0000
2026-03-12T21:57+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العراق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/09/1047452290_0:153:2984:1832_1920x0_80_0_0_c44576ee0a2e7022ca223d6848bd58e5.jpg
جاء ذلك في بيان للقيادة المركزية الأمريكية على "إكس"، يوم الخميس، قالت فيه إن الحادث وقع داخل أجواء صديقة وأن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال جارية.وأوضحت القيادة في بيان أن الحادث شمل طائرتين، حيث سقطت إحداهما في غرب العراق، بينما تمكنت الطائرة الثانية من الهبوط بسلام.كما أكدت أن الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو نيران صديقة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.
https://sarabic.ae/20260305/القيادة-المركزية-الأمريكية-تنفي-سقوط-طائرة-مقاتلة-في-محافظة-البصرة-العراقية-1111123410.html
https://sarabic.ae/20260312/حريق-على-متن-حاملة-الطائرات-الأمريكية-جيرالد-فورد-1111409460.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/09/1047452290_168:0:2816:1986_1920x0_80_0_0_3fce8edd69bb878d87c4e75cdeba2017.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العراق
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العراق

فقدان طائرة تزود بالوقود أمريكية في غرب العراق

21:55 GMT 12.03.2026 (تم التحديث: 21:57 GMT 12.03.2026)
© Photo / Public domain / U.S. Air Force / Tyler Woodwardمقاتلة متعدد المهام "داسو رافال" الفرنسية خلال التزود بالوقود من طائرة "كيه سي-10"، وهي طائرة خزان لعمليات تموين الوقود جوا، بالقرب من العراق، 2016
مقاتلة متعدد المهام داسو رافال الفرنسية خلال التزود بالوقود من طائرة كيه سي-10، وهي طائرة خزان لعمليات تموين الوقود جوا، بالقرب من العراق، 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
© Photo / Public domain / U.S. Air Force / Tyler Woodward
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرة تزود بالوقود طراز "كيه سي - 135" فٌقدت خلال خلال مشاركتها في مهمة تابعة لعملية "الغضب الملحمي" التي تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران.
جاء ذلك في بيان للقيادة المركزية الأمريكية على "إكس"، يوم الخميس، قالت فيه إن الحادث وقع داخل أجواء صديقة وأن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال جارية.
مقاتلة أمريكية من طراز اف 15 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
القيادة المركزية الأمريكية تنفي سقوط طائرة مقاتلة في محافظة البصرة العراقية
5 مارس, 22:10 GMT
وأوضحت القيادة في بيان أن الحادث شمل طائرتين، حيث سقطت إحداهما في غرب العراق، بينما تمكنت الطائرة الثانية من الهبوط بسلام.
كما أكدت أن الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو نيران صديقة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي.
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
حريق على متن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد"
15:09 GMT
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.
