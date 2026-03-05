القيادة المركزية الأمريكية تنفي سقوط طائرة مقاتلة في محافظة البصرة العراقية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
https://sarabic.ae/20260305/القيادة-المركزية-الأمريكية-تنفي-سقوط-طائرة-مقاتلة-في-محافظة-البصرة-العراقية-1111123410.html
القيادة المركزية الأمريكية تنفي سقوط طائرة مقاتلة في محافظة البصرة العراقية
القيادة المركزية الأمريكية تنفي سقوط طائرة مقاتلة في محافظة البصرة العراقية
سبوتنيك عربي
نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة الأنباء المتداولة بشأن سقوط طائرة أمريكية في محافظة البصرة العراقية. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T22:10+0000
2026-03-05T22:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102086/25/1020862531_0:188:3586:2205_1920x0_80_0_0_9f5684f2befbb56ee310460ad593e1aa.jpg
وأوضحت القيادة في بيان لها، فجر اليوم الجمعة، أن "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية فوق البصرة هو مجرد شائعات لا تستند إلى أي حقائق".وفي سياق آخر، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق – سرايا أولياء الدم"، الأربعاء الماضي، عن تنفذيد هجومٍ بسربٍ من الطائرات المسيرة استهدف قاعدة للقوات الأمريكية في مطار أربيل بإقليم كردستان العراق.وأضافت: "نفذ مجاهدونا البواسل اليوم الأربعاء، هجوما بسرب من الطائرات المسيرة استهدفت قاعدة للاحتلال الأمريكي في مطار أربيل".وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، والعراق "أربيل"، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
https://sarabic.ae/20260304/المقاومة-الإسلامية-في-العراق-تعلن-استهداف-قاعدة-أمريكية-ضمن-مطار-أربيل-1111060099.html
https://sarabic.ae/20260304/قيادة-العمليات-المشتركة-العراقية-مقتل-جندي-وإصابة-اثنين-بقصف-استهدف-قوة-أمنية-بين-كربلاء-والنجف-1111026862.html
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102086/25/1020862531_199:0:3387:2391_1920x0_80_0_0_dd7f3b6ebff979f67101b36b74e0927c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, العالم العربي

القيادة المركزية الأمريكية تنفي سقوط طائرة مقاتلة في محافظة البصرة العراقية

22:10 GMT 05.03.2026
© AP Photoمقاتلة أمريكية من طراز اف 15
مقاتلة أمريكية من طراز اف 15 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة الأنباء المتداولة بشأن سقوط طائرة أمريكية في محافظة البصرة العراقية.
وأوضحت القيادة في بيان لها، فجر اليوم الجمعة، أن "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية فوق البصرة هو مجرد شائعات لا تستند إلى أي حقائق".

وجاء هذا النفي بعد انتشار تقارير تحدثت عن سقوط طائرة أمريكية في البصرة .

ضبطت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الجمعة، 28 أيار/مايو، منصة لإطلاق صواريخ طراز كاتيوشا معدة للإطلاق في جنوب غربي العاصمة بغداد. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة أمريكية ضمن مطار أربيل
أمس, 19:07 GMT
وفي سياق آخر، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق – سرايا أولياء الدم"، الأربعاء الماضي، عن تنفذيد هجومٍ بسربٍ من الطائرات المسيرة استهدف قاعدة للقوات الأمريكية في مطار أربيل بإقليم كردستان العراق.
وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان صحفي: "التزاما بتكليفنا الشرعي وقصاصاً لدم ولي الله الامام السيد القائد الشهيد علي الحسيني الخامنئي، وردعا للعدوان الذي أدى إلى استشهاد ثلة من الشباب المقاومين العراقيين".
وأضافت: "نفذ مجاهدونا البواسل اليوم الأربعاء، هجوما بسرب من الطائرات المسيرة استهدفت قاعدة للاحتلال الأمريكي في مطار أربيل".
قيادة العمليات المشتركة العراقية تكشف اتفاق أمني تاريخي مع إقليم كردستان (بين بغداد وأربيل)، لتأمين الحدود الفاصلة وتدمير خطط الإرهاب، العراق 12 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
قيادة العمليات المشتركة العراقية: مقتل جندي وإصابة اثنين بقصف استهدف قوة أمنية بين كربلاء والنجف
أمس, 10:10 GMT
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة.

وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، والعراق "أربيل"، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
