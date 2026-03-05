https://sarabic.ae/20260305/القيادة-المركزية-الأمريكية-تنفي-سقوط-طائرة-مقاتلة-في-محافظة-البصرة-العراقية-1111123410.html
القيادة المركزية الأمريكية تنفي سقوط طائرة مقاتلة في محافظة البصرة العراقية
نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة الأنباء المتداولة بشأن سقوط طائرة أمريكية في محافظة البصرة العراقية. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت القيادة في بيان لها، فجر اليوم الجمعة، أن "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية فوق البصرة هو مجرد شائعات لا تستند إلى أي حقائق".وفي سياق آخر، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق – سرايا أولياء الدم"، الأربعاء الماضي، عن تنفذيد هجومٍ بسربٍ من الطائرات المسيرة استهدف قاعدة للقوات الأمريكية في مطار أربيل بإقليم كردستان العراق.وأضافت: "نفذ مجاهدونا البواسل اليوم الأربعاء، هجوما بسرب من الطائرات المسيرة استهدفت قاعدة للاحتلال الأمريكي في مطار أربيل".وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، والعراق "أربيل"، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة الأنباء المتداولة بشأن سقوط طائرة أمريكية في محافظة البصرة العراقية.
وأوضحت القيادة في بيان لها، فجر اليوم الجمعة، أن "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية فوق البصرة هو مجرد شائعات لا تستند إلى أي حقائق".
وجاء هذا النفي بعد انتشار تقارير تحدثت عن سقوط طائرة أمريكية في البصرة .
وفي سياق آخر، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق – سرايا أولياء الدم"، الأربعاء الماضي، عن تنفذيد هجومٍ بسربٍ من الطائرات المسيرة استهدف قاعدة للقوات الأمريكية في مطار أربيل بإقليم كردستان العراق.
وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان صحفي: "التزاما بتكليفنا الشرعي وقصاصاً لدم ولي الله الامام السيد القائد الشهيد علي الحسيني الخامنئي، وردعا للعدوان الذي أدى إلى استشهاد ثلة من الشباب المقاومين العراقيين".
وأضافت: "نفذ مجاهدونا البواسل اليوم الأربعاء، هجوما بسرب من الطائرات المسيرة استهدفت قاعدة للاحتلال الأمريكي في مطار أربيل".
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة.
وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، والعراق "أربيل"، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.