https://sarabic.ae/20260304/قيادة-العمليات-المشتركة-العراقية-مقتل-جندي-وإصابة-اثنين-بقصف-استهدف-قوة-أمنية-بين-كربلاء-والنجف-1111026862.html
قيادة العمليات المشتركة العراقية: مقتل جندي وإصابة اثنين بقصف استهدف قوة أمنية بين كربلاء والنجف
قيادة العمليات المشتركة العراقية: مقتل جندي وإصابة اثنين بقصف استهدف قوة أمنية بين كربلاء والنجف
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين جراء غارة وقصف مدفعي استهدفا قوة أمنية أثناء تنفيذ واجب تفتيش في المنطقة الصحراوية الرابطة... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T10:10+0000
2026-03-04T10:10+0000
2026-03-04T10:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العراق اليوم
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/0d/1046820359_0:14:1280:734_1920x0_80_0_0_8abdfe893d05376bf1f782299d8b78a5.jpg
وذكرت القيادة، في بيان، أن القوة التابعة لقيادة عمليات كربلاء تعرضت لقصف جوي وإطلاق نار خلال أداء مهامها، ما أسفر عن مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين. وأضاف البيان أنه تم تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه. وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، قصف وتدمير مواقع لـ"جماعات معادية" في إقليم كردستان العراق بـ 30 طائرة مسيرة.وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
https://sarabic.ae/20260304/الأردن-اعتداء-إيران-على-الدول-العربية-هدفه-توسيع-الحرب-ودفع-المنطقة-إلى-نزاع-أعمق-1111026051.html
https://sarabic.ae/20260304/الخارجية-الروسية-تجاهل-وسائل-الإعلام-الدولية-مقتل-تلميذات-المدارس-في-إيران-أمر-لا-يوصف-1111020741.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/0d/1046820359_119:0:1256:853_1920x0_80_0_0_9eca1bf0c229e8e6410b28ce51b4e2d0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
قيادة العمليات المشتركة العراقية: مقتل جندي وإصابة اثنين بقصف استهدف قوة أمنية بين كربلاء والنجف
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين جراء غارة وقصف مدفعي استهدفا قوة أمنية أثناء تنفيذ واجب تفتيش في المنطقة الصحراوية الرابطة بين محافظتي كربلاء والنجف الأشرف، فجر اليوم الأربعاء.
وذكرت القيادة
، في بيان، أن القوة التابعة لقيادة عمليات كربلاء تعرضت لقصف جوي وإطلاق نار خلال أداء مهامها، ما أسفر عن مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين.
وأضاف البيان أنه تم تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.
وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن تكرار مثل هذه الحوادث بحق القوات الأمنية داخل الأراضي العراقية وأثناء تأدية واجباتها يعد انتهاكًا غير مبرر، وخرقًا مرفوضًا سيتم التعامل معه وفق القوانين والأعراف العسكرية النافذة.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني
، أمس الثلاثاء، قصف وتدمير مواقع لـ"جماعات معادية" في إقليم كردستان العراق بـ 30 طائرة مسيرة.
وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الحكومية: "تم تدمير مواقع الجماعات المعادية للثورة في إقليم كردستان العراق بإطلاق 30 طائرة مسيرة".
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة.
وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.