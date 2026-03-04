عربي
أمساليوم
بث مباشر
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق – سرايا أولياء الدم"، اليوم الأربعاء، عن تنفذيد هجومٍ بسربٍ من الطائرات المسيرة استهدف قاعدة للقوات الأمريكية في مطار أربيل... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان صحفي: "التزاما بتكليفنا الشرعي وقصاصاً لدم ولي الله الامام السيد القائد الشهيد علي الحسيني الخامنئي، وردعا للعدوان الذي أدى إلى استشهاد ثلة من الشباب المقاومين العراقيين".من جهة أخرى، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في وقت سابق اليوم، مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين جراء غارة وقصف مدفعي استهدفا قوة أمنية أثناء تنفيذ واجب تفتيش في المنطقة الصحراوية الرابطة بين محافظتي كربلاء والنجف الأشرف، فجر اليوم الأربعاء.وأضاف البيان أنه تم تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن تكرار مثل هذه الحوادث بحق القوات الأمنية داخل الأراضي العراقية وأثناء تأدية واجباتها يعد انتهاكًا غير مبرر، وخرقًا مرفوضًا سيتم التعامل معه وفق القوانين والأعراف العسكرية النافذة.وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الحكومية: "تم تدمير مواقع الجماعات المعادية للثورة في إقليم كردستان العراق بإطلاق 30 طائرة مسيرة".وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، والعراق "أربيل"، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة أمريكية ضمن مطار أربيل

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق – سرايا أولياء الدم"، اليوم الأربعاء، عن تنفذيد هجومٍ بسربٍ من الطائرات المسيرة استهدف قاعدة للقوات الأمريكية في مطار أربيل بإقليم كردستان العراق.
وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان صحفي: "التزاما بتكليفنا الشرعي وقصاصاً لدم ولي الله الامام السيد القائد الشهيد علي الحسيني الخامنئي، وردعا للعدوان الذي أدى إلى استشهاد ثلة من الشباب المقاومين العراقيين".

وأضافت: "نفذ مجاهدونا البواسل اليوم الأربعاء، هجوما بسرب من الطائرات المسيرة استهدفت قاعدة للاحتلال الأمريكي في مطار أربيل".

قيادة العمليات المشتركة العراقية تكشف اتفاق أمني تاريخي مع إقليم كردستان (بين بغداد وأربيل)، لتأمين الحدود الفاصلة وتدمير خطط الإرهاب، العراق 12 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
قيادة العمليات المشتركة العراقية: مقتل جندي وإصابة اثنين بقصف استهدف قوة أمنية بين كربلاء والنجف
10:10 GMT
من جهة أخرى، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في وقت سابق اليوم، مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين جراء غارة وقصف مدفعي استهدفا قوة أمنية أثناء تنفيذ واجب تفتيش في المنطقة الصحراوية الرابطة بين محافظتي كربلاء والنجف الأشرف، فجر اليوم الأربعاء.
وذكرت القيادة، في بيان، أن القوة التابعة لقيادة عمليات كربلاء تعرضت لقصف جوي وإطلاق نار خلال أداء مهامها، ما أسفر عن مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين.
وأضاف البيان أنه تم تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
الحكومة الإيرانية تعمل على وضع خطة لإدارة البلاد في ظل ظروف حرب طويلة الأمد
18:19 GMT
وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن تكرار مثل هذه الحوادث بحق القوات الأمنية داخل الأراضي العراقية وأثناء تأدية واجباتها يعد انتهاكًا غير مبرر، وخرقًا مرفوضًا سيتم التعامل معه وفق القوانين والأعراف العسكرية النافذة.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، قصف وتدمير مواقع لـ"جماعات معادية" في إقليم كردستان العراق بـ 30 طائرة مسيرة.
وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الحكومية: "تم تدمير مواقع الجماعات المعادية للثورة في إقليم كردستان العراق بإطلاق 30 طائرة مسيرة".
أضرار في مبنى سكني نتيجة الهجوم الإسرائيلي على العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة 13 يونيو/حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
صحفية لـ"سبوتنيك": طهران تشهد مزيحا من الحزن والغضب وتضامنا شعبيا في مواجهة التصعيد
16:12 GMT
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة.

وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، والعراق "أربيل"، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
