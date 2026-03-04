https://sarabic.ae/20260304/المقاومة-الإسلامية-في-العراق-تعلن-استهداف-قاعدة-أمريكية-ضمن-مطار-أربيل-1111060099.html
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة أمريكية ضمن مطار أربيل
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة أمريكية ضمن مطار أربيل
سبوتنيك عربي
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق – سرايا أولياء الدم"، اليوم الأربعاء، عن تنفذيد هجومٍ بسربٍ من الطائرات المسيرة استهدف قاعدة للقوات الأمريكية في مطار أربيل... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T19:07+0000
2026-03-04T19:07+0000
2026-03-04T19:07+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1c/1049096577_0:191:959:730_1920x0_80_0_0_bdc3636a9b4c9cb70076526f33abb80d.jpg
وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان صحفي: "التزاما بتكليفنا الشرعي وقصاصاً لدم ولي الله الامام السيد القائد الشهيد علي الحسيني الخامنئي، وردعا للعدوان الذي أدى إلى استشهاد ثلة من الشباب المقاومين العراقيين".من جهة أخرى، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في وقت سابق اليوم، مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين جراء غارة وقصف مدفعي استهدفا قوة أمنية أثناء تنفيذ واجب تفتيش في المنطقة الصحراوية الرابطة بين محافظتي كربلاء والنجف الأشرف، فجر اليوم الأربعاء.وأضاف البيان أنه تم تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن تكرار مثل هذه الحوادث بحق القوات الأمنية داخل الأراضي العراقية وأثناء تأدية واجباتها يعد انتهاكًا غير مبرر، وخرقًا مرفوضًا سيتم التعامل معه وفق القوانين والأعراف العسكرية النافذة.وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الحكومية: "تم تدمير مواقع الجماعات المعادية للثورة في إقليم كردستان العراق بإطلاق 30 طائرة مسيرة".وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، والعراق "أربيل"، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
https://sarabic.ae/20260304/قيادة-العمليات-المشتركة-العراقية-مقتل-جندي-وإصابة-اثنين-بقصف-استهدف-قوة-أمنية-بين-كربلاء-والنجف-1111026862.html
https://sarabic.ae/20260304/الحكومة-الإيرانية-تعمل-على-وضع-خطة-لإدارة-البلاد-في-ظل-ظروف-حرب-طويلة-الأمد-1111058220.html
https://sarabic.ae/20260304/صحفية-لـسبوتنيك-طهران-تشهد-مزيحا-من-الحزن-والغضب-وتضامنا-شعبيا-في-مواجهة-التصعيد-1111052106.html
العراق
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1c/1049096577_0:101:959:820_1920x0_80_0_0_5c4ba4a70e07587218555dac66a2718c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة أمريكية ضمن مطار أربيل
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق – سرايا أولياء الدم"، اليوم الأربعاء، عن تنفذيد هجومٍ بسربٍ من الطائرات المسيرة استهدف قاعدة للقوات الأمريكية في مطار أربيل بإقليم كردستان العراق.
وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان صحفي: "التزاما بتكليفنا الشرعي وقصاصاً لدم ولي الله الامام السيد القائد الشهيد علي الحسيني الخامنئي، وردعا للعدوان الذي أدى إلى استشهاد ثلة من الشباب المقاومين العراقيين".
وأضافت: "نفذ مجاهدونا البواسل اليوم الأربعاء، هجوما بسرب من الطائرات المسيرة استهدفت قاعدة للاحتلال الأمريكي في مطار أربيل".
من جهة أخرى، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية
، في وقت سابق اليوم، مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين جراء غارة وقصف مدفعي استهدفا قوة أمنية أثناء تنفيذ واجب تفتيش في المنطقة الصحراوية الرابطة بين محافظتي كربلاء والنجف الأشرف، فجر اليوم الأربعاء.
وذكرت القيادة، في بيان، أن القوة التابعة لقيادة عمليات كربلاء تعرضت لقصف جوي وإطلاق نار خلال أداء مهامها، ما أسفر عن مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين.
وأضاف البيان أنه تم تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.
وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن تكرار مثل هذه الحوادث بحق القوات الأمنية داخل الأراضي العراقية
وأثناء تأدية واجباتها يعد انتهاكًا غير مبرر، وخرقًا مرفوضًا سيتم التعامل معه وفق القوانين والأعراف العسكرية النافذة.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، قصف وتدمير مواقع لـ"جماعات معادية" في إقليم كردستان العراق بـ 30 طائرة مسيرة.
وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الحكومية: "تم تدمير مواقع الجماعات المعادية للثورة في إقليم كردستان العراق بإطلاق 30 طائرة مسيرة".
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة.
وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، والعراق "أربيل"، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.