https://sarabic.ae/20260304/صحفية-لـسبوتنيك-طهران-تشهد-مزيحا-من-الحزن-والغضب-وتضامنا-شعبيا-في-مواجهة-التصعيد-1111052106.html
صحفية لـ"سبوتنيك": طهران تشهد مزيحا من الحزن والغضب وتضامنا شعبيا في مواجهة التصعيد
صحفية لـ"سبوتنيك": طهران تشهد مزيحا من الحزن والغضب وتضامنا شعبيا في مواجهة التصعيد
سبوتنيك عربي
قالت الصحفية الإيرانية، فرزانة فضائلي، إن ما تشهده طهران حاليا هو مزيج من الحزن والغضب والعزيمة، مشيرة إلى أن المناطق المتضررة لا تزال تحت وقع الصدمة، حيث... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T16:12+0000
2026-03-04T16:12+0000
2026-03-04T16:12+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101616915_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e7ee122139898e2e90fe04646fa28f5.jpg
وبينت فضائلي في تصريح لـ"سبوتنيك": "ما يلفت النظر حقا هو أن المدينة لم تدخل في حالة من الذعر، المحلات التجارية مفتوحة في الأحياء، والخدمات الأساسية لا تزال تعمل، والناس يحاولون الحفاظ على حياتهم اليومية بشكل طبيعي".وفيما يتعلق بالأنباء عن غارات جوية قرب مناطق سكنية، بما في ذلك هجوم على مدرسة أدى إلى مقتل نحو مئتي فتاة، أوضحت فضائلي: "في مثل هذه اللحظات، يكون رد الفعل واحدا وهو الغضب والحزن. إنه لأمر مؤثر للغاية بالنسبة لجميع الإيرانيين، لأن الهدف المستهدف كان مدنيا".وعن الهجمات التي تشنها إيران على مصالح أمريكية في دول بالمنطقة، أوضحت فضائلي: "من وجهة نظر إيران، يكمن المنطق في الردع ومنع تصعيد الحرب، تريد إيران توجيه رسالة مفادها أن أي ضربة عليها لن تقتصر على الأراضي الإيرانية، بل ستستهدف أيضا الولايات المتحدة وقواعدها العسكرية في منطقة غرب آسيا"، مؤكدة أن "الهدف الرئيسي هو الردع".وحول مدى استعداد الإيرانيين لمعركة طويلة، قالت: "هناك مزيج من القلق والصبر بين الإيرانيين. لا يرغب الإيرانيون في حرب طويلة، لكنهم أكدوا استعدادهم لتحمل أي حرب طويلة".وختمت بالقول: "إيران تحتفظ بذاكرة راسخة عن الحرب التي استمرت نحو ثماني سنوات وما رافقها من معاناة"، مشددة على أن "الفكرة السائدة في المجتمع الإيراني هي أنهم لا يريدون حربا طويلة، ولا أحد يرغب بذلك ولكن إذا حدث ذلك، فسيبقون ثابتين، داعمين لبلادهم".
https://sarabic.ae/20260304/الاستخبارات-الإيرانية-ترد-على-مزاعم-استعداد-طهران-للتفاوض-مع-أمريكا-1111050669.html
https://sarabic.ae/20260304/خبير-لـسبوتنيك-إيران-تعطل-مراكز-الرادارات-للدفاعات-الجوية-الأمريكية-1111046534.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101616915_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_970956f6c92d2e5d3084839648c53bfd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك
صحفية لـ"سبوتنيك": طهران تشهد مزيحا من الحزن والغضب وتضامنا شعبيا في مواجهة التصعيد
حصري
قالت الصحفية الإيرانية، فرزانة فضائلي، إن ما تشهده طهران حاليا هو مزيج من الحزن والغضب والعزيمة، مشيرة إلى أن المناطق المتضررة لا تزال تحت وقع الصدمة، حيث تتجمع العائلات في مواقع الكوارث، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملها وسط أضرار طالت مبان سكنية.
وبينت فضائلي في تصريح لـ"سبوتنيك": "ما يلفت النظر حقا هو أن المدينة لم تدخل في حالة من الذعر، المحلات التجارية مفتوحة في الأحياء، والخدمات الأساسية لا تزال تعمل، والناس يحاولون الحفاظ على حياتهم اليومية بشكل طبيعي".
وأشارت إلى استمرار التجمعات العفوية ومراسم إحياء ذكرى الضحايا وقائد الثورة الإسلامية، لافتة إلى أن السكان، خصوصا ليلا في الساحات الكبرى والمساجد، يعبرون عن حزنهم وغضبهم وألمهم وكل ما في داخلهم.
وفيما يتعلق بالأنباء عن غارات جوية قرب مناطق سكنية، بما في ذلك هجوم على مدرسة أدى إلى مقتل نحو مئتي فتاة، أوضحت فضائلي: "في مثل هذه اللحظات، يكون رد الفعل واحدا وهو الغضب والحزن. إنه لأمر مؤثر للغاية بالنسبة لجميع الإيرانيين، لأن الهدف المستهدف كان مدنيا".
وأضافت: المواطنون يتجمعون للتعبير عن تضامنهم مع عائلات الضحايا في المساجد والأحياء، وتنطلق حملات للتبرع بالدم، وتُقام مراسم تأبين للأطفال والضحايا، مؤكدة أن "رد الفعل السائد هو نسيان الناس لخلافاتهم، ويكون رد الفعل هو التضامن الوطني"، مشيرة إلى أن "ذلك تجلّى بوضوح في طهران بعد مقتل ما يقارب مئتي طالب".
وعن الهجمات التي تشنها إيران على مصالح أمريكية في دول بالمنطقة، أوضحت فضائلي: "من وجهة نظر إيران، يكمن المنطق في الردع ومنع تصعيد الحرب، تريد إيران توجيه رسالة مفادها أن أي ضربة عليها لن تقتصر على الأراضي الإيرانية، بل ستستهدف أيضا الولايات المتحدة وقواعدها العسكرية في منطقة غرب آسيا"، مؤكدة أن "الهدف الرئيسي هو الردع".
وحول مدى استعداد الإيرانيين لمعركة طويلة، قالت: "هناك مزيج من القلق والصبر بين الإيرانيين. لا يرغب الإيرانيون في حرب طويلة، لكنهم أكدوا استعدادهم لتحمل أي حرب طويلة".
وختمت بالقول: "إيران تحتفظ بذاكرة راسخة عن الحرب التي استمرت نحو ثماني سنوات وما رافقها من معاناة"، مشددة على أن "الفكرة السائدة في المجتمع الإيراني هي أنهم لا يريدون حربا طويلة، ولا أحد يرغب بذلك ولكن إذا حدث ذلك، فسيبقون ثابتين، داعمين لبلادهم".