https://sarabic.ae/20260304/صحفية-لـسبوتنيك-طهران-تشهد-مزيحا-من-الحزن-والغضب-وتضامنا-شعبيا-في-مواجهة-التصعيد-1111052106.html

صحفية لـ"سبوتنيك": طهران تشهد مزيحا من الحزن والغضب وتضامنا شعبيا في مواجهة التصعيد

04.03.2026

وبينت فضائلي في تصريح لـ"سبوتنيك": "ما يلفت النظر حقا هو أن المدينة لم تدخل في حالة من الذعر، المحلات التجارية مفتوحة في الأحياء، والخدمات الأساسية لا تزال تعمل، والناس يحاولون الحفاظ على حياتهم اليومية بشكل طبيعي".وفيما يتعلق بالأنباء عن غارات جوية قرب مناطق سكنية، بما في ذلك هجوم على مدرسة أدى إلى مقتل نحو مئتي فتاة، أوضحت فضائلي: "في مثل هذه اللحظات، يكون رد الفعل واحدا وهو الغضب والحزن. إنه لأمر مؤثر للغاية بالنسبة لجميع الإيرانيين، لأن الهدف المستهدف كان مدنيا".وعن الهجمات التي تشنها إيران على مصالح أمريكية في دول بالمنطقة، أوضحت فضائلي: "من وجهة نظر إيران، يكمن المنطق في الردع ومنع تصعيد الحرب، تريد إيران توجيه رسالة مفادها أن أي ضربة عليها لن تقتصر على الأراضي الإيرانية، بل ستستهدف أيضا الولايات المتحدة وقواعدها العسكرية في منطقة غرب آسيا"، مؤكدة أن "الهدف الرئيسي هو الردع".وحول مدى استعداد الإيرانيين لمعركة طويلة، قالت: "هناك مزيج من القلق والصبر بين الإيرانيين. لا يرغب الإيرانيون في حرب طويلة، لكنهم أكدوا استعدادهم لتحمل أي حرب طويلة".وختمت بالقول: "إيران تحتفظ بذاكرة راسخة عن الحرب التي استمرت نحو ثماني سنوات وما رافقها من معاناة"، مشددة على أن "الفكرة السائدة في المجتمع الإيراني هي أنهم لا يريدون حربا طويلة، ولا أحد يرغب بذلك ولكن إذا حدث ذلك، فسيبقون ثابتين، داعمين لبلادهم".

