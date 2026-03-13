https://sarabic.ae/20260313/الجيش-الأمريكي-يعلن-مقتل-4-عسكريين-بسقوط-طائرة-تزود-بالوقود-في-العراق-1111442553.html

الجيش الأمريكي يعلن مقتل 4 عسكريين بسقوط طائرة في العراق

الجيش الأمريكي يعلن مقتل 4 عسكريين بسقوط طائرة في العراق

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، مقتل 4 من أصل 6 من طاقم الطائرة الأمريكية التي سقطت في العراق. 13.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-13T12:02+0000

2026-03-13T12:02+0000

2026-03-13T12:16+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

الأخبار

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103486/02/1034860248_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_225753584d8ffff0f575426574f24d52.jpg

ونشرت القيادة الأمريكية على حسابها في منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أنه تأكد مقتل 4 من أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن طائرة تزويد وقود أمريكية سقطت، أمس الخميس.وقالت في بيانها، إنه "في حوالي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 12 مارس، سقطت طائرة تزويد وقود أمريكية من طراز KC-135 غربي العراق. وقد تأكدت وفاة 4 من أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن الطائرة".وأضاف بيان القيادة الأمريكية أن التحقيقات جارية حاليا في ملابسات الحادث، موضحةً أنه "مع ذلك، لم يكن سقوط الطائرة نتيجة نيران معادية أو صديقة".وأشار إلى أنه لن يُكشف عن هويات القتلى حتى مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم.وكانت قيادة "سنتكوم" نشرت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بيانا، أكدت من خلاله أن طائرة أمريكية للتزود بالوقود جوا هي من طراز "كي سي-135" سقطت غربي العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.

https://sarabic.ae/20260313/أول-تعليق-إيراني-على-استهداف-طائرة-أمريكية-للتزود-بالوقود-1111436472.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, إيران