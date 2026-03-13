عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة بالجليل.. صور وفيديو
أول تعليق إيراني على استهداف طائرة أمريكية للتزود بالوقود
أول تعليق إيراني على استهداف طائرة أمريكية للتزود بالوقود
أول تعليق إيراني على استهداف طائرة أمريكية للتزود بالوقود
سبوتنيك عربي
علق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، على استهداف طائرة أمريكية للتزود بالوقود غرب العراق. 13.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-13T07:14+0000
2026-03-13T07:14+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/11/1102761347_0:44:1200:719_1920x0_80_0_0_52a68c543ee42a0e47cc810683e84498.jpg
ونشر قاليباف، في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، تعليقا على ما نشرته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) من مهمة طائرة التزوّد بالوقود الأمريكية في الشرق الأوسط قبل الإعلان عن سقوطها.وكتب قاليباف: "ماذا حدث بعد لحظات؟"، مضيفا "من حق العائلات الأمريكية أن تعرف لماذا يضحي ترامب بأبنائهم وبناتهم من أجل تنفيذ أوهام نتنياهو التوسعية".ويشار إلى أن طائرة أمريكية للتزود بالوقود جوا هي من طراز "كي سي-135" سقطت في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.وكانت قيادة "سنتكوم" الأمريكية قد أعلنت عن سقوط طائرة تزود بالوقود في غرب العراق، قائلة في بيان لها على حسابها الرسمي على "إكس": "سقطت إحدى الطائرتين في غرب العراق".كما أكدت أن الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو نيران صديقة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.
تابعنا عبر
علق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، على استهداف طائرة أمريكية للتزود بالوقود غرب العراق.
ونشر قاليباف، في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، تعليقا على ما نشرته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) من مهمة طائرة التزوّد بالوقود الأمريكية في الشرق الأوسط قبل الإعلان عن سقوطها.
وكتب قاليباف: "ماذا حدث بعد لحظات؟"، مضيفا "من حق العائلات الأمريكية أن تعرف لماذا يضحي ترامب بأبنائهم وبناتهم من أجل تنفيذ أوهام نتنياهو التوسعية".
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران
05:55 GMT
ويشار إلى أن طائرة أمريكية للتزود بالوقود جوا هي من طراز "كي سي-135" سقطت في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.
وكانت قيادة "سنتكوم" الأمريكية قد أعلنت عن سقوط طائرة تزود بالوقود في غرب العراق، قائلة في بيان لها على حسابها الرسمي على "إكس": "سقطت إحدى الطائرتين في غرب العراق".
كما أكدت أن الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو نيران صديقة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.
