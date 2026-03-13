https://sarabic.ae/20260313/الجيش-الإسرائيلي-هاجمنا-أكثر-من-200-هدف-في-غرب-ووسط-إيران--1111435777.html
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران
أكد الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هاجم سلاح الجو أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران".
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "️أنجزت عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية طلعات هجومية واسعة في غرب ووسط إيران تم خلالها إسقاط كميات كبيرة من الذخائر على أكثر من 200 هدف تابع لنظام الإرهاب الإيراني، من بينها منصات إطلاق صواريخ باليستية ومنظومات دفاعية ومواقع لإنتاج وسائل قتالية".وأضاف البيان: "ومنذ بدء عملية زئير الأسد نفذ سلاح الجو مئات الطلعات الهجومية مستهدفًا مجموعة واسعة من البنى التحتية التابعة لنظام الإرهاب الإيراني بهدف تقليص وتيرة إطلاق الصواريخ باتجاه أراضي إسرائيل".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.