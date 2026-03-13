https://sarabic.ae/20260313/الجيش-الإسرائيلي-هاجمنا-أكثر-من-200-هدف-في-غرب-ووسط-إيران--1111435777.html

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران

سبوتنيك عربي

أكد الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هاجم سلاح الجو أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران". 13.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-13T05:55+0000

2026-03-13T05:55+0000

2026-03-13T05:55+0000

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111181011_0:21:1576:908_1920x0_80_0_0_6f36dc20cf480f00bc16d8bc6f7fe6da.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "️أنجزت عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية طلعات هجومية واسعة في غرب ووسط إيران تم خلالها إسقاط كميات كبيرة من الذخائر على أكثر من 200 هدف تابع لنظام الإرهاب الإيراني، من بينها منصات إطلاق صواريخ باليستية ومنظومات دفاعية ومواقع لإنتاج وسائل قتالية".‏وأضاف البيان: "ومنذ بدء عملية زئير الأسد نفذ سلاح الجو مئات الطلعات الهجومية مستهدفًا مجموعة واسعة من البنى التحتية التابعة لنظام الإرهاب الإيراني بهدف تقليص وتيرة إطلاق الصواريخ باتجاه أراضي إسرائيل".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن تكلفة الحرب ضد إيرانتقرير للبنتاغون: أكثر من 11 مليار دولار تكلفة الأيام الستة الأولى من الحرب في إيران

https://sarabic.ae/20260313/إعلام-نحو-60-مصابا-في-شمال-إسرائيل-بعد-قصف-صاروخي-إيراني-1111434585.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران