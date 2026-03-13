الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
حقوقي: الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها وواشنطن تهدد القضاة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
15:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:27 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:34 GMT
29 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
17:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:52 GMT
7 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260313/الجيش-الإسرائيلي-هاجمنا-أكثر-من-200-هدف-في-غرب-ووسط-إيران--1111435777.html
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران
سبوتنيك عربي
أكد الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هاجم سلاح الجو أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران". 13.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-13T05:55+0000
2026-03-13T05:55+0000
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111181011_0:21:1576:908_1920x0_80_0_0_6f36dc20cf480f00bc16d8bc6f7fe6da.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "️أنجزت عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية طلعات هجومية واسعة في غرب ووسط إيران تم خلالها إسقاط كميات كبيرة من الذخائر على أكثر من 200 هدف تابع لنظام الإرهاب الإيراني، من بينها منصات إطلاق صواريخ باليستية ومنظومات دفاعية ومواقع لإنتاج وسائل قتالية".‏وأضاف البيان: "ومنذ بدء عملية زئير الأسد نفذ سلاح الجو مئات الطلعات الهجومية مستهدفًا مجموعة واسعة من البنى التحتية التابعة لنظام الإرهاب الإيراني بهدف تقليص وتيرة إطلاق الصواريخ باتجاه أراضي إسرائيل".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن تكلفة الحرب ضد إيرانتقرير للبنتاغون: أكثر من 11 مليار دولار تكلفة الأيام الستة الأولى من الحرب في إيران
https://sarabic.ae/20260313/إعلام-نحو-60-مصابا-في-شمال-إسرائيل-بعد-قصف-صاروخي-إيراني-1111434585.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111181011_173:0:1573:1050_1920x0_80_0_0_e39d771377ca2ef1a610cacfc3b6e1c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران

05:55 GMT 13.03.2026
© AP Photo / Leo Correaمقاتلة إسرائيلية
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أكد الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هاجم سلاح الجو أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران".
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "️أنجزت عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية طلعات هجومية واسعة في غرب ووسط إيران تم خلالها إسقاط كميات كبيرة من الذخائر على أكثر من 200 هدف تابع لنظام الإرهاب الإيراني، من بينها منصات إطلاق صواريخ باليستية ومنظومات دفاعية ومواقع لإنتاج وسائل قتالية".
‏وأضاف البيان: "ومنذ بدء عملية زئير الأسد نفذ سلاح الجو مئات الطلعات الهجومية مستهدفًا مجموعة واسعة من البنى التحتية التابعة لنظام الإرهاب الإيراني بهدف تقليص وتيرة إطلاق الصواريخ باتجاه أراضي إسرائيل".
رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق بعد سقوط صاروخ أطلق من إيران على تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
إعلام: نحو 60 مصابا في شمال إسرائيل بعد قصف صاروخي إيراني
03:57 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".

وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن تكلفة الحرب ضد إيران
تقرير للبنتاغون: أكثر من 11 مليار دولار تكلفة الأيام الستة الأولى من الحرب في إيران
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала