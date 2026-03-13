https://sarabic.ae/20260313/إعلام-نحو-60-مصابا-في-شمال-إسرائيل-بعد-قصف-صاروخي-إيراني-1111434585.html

عشرات المصابين جراء صواريخ إيرانية شمالي إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نحو 60 شخصًا أصيبوا في شمال إسرائيل إثر قصف صاروخي إيراني. 13.03.2026, سبوتنيك عربي

إسرائيل

إيران

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن نجمة داود الحمراء قولها إن مصابًا واحدًا تعرض لإصابات متوسطة، بينما نُقل 57 آخرون إلى مستشفيات قريبة وهم يعانون من إصابات طفيفة نتيجة شظايا الزجاج.وأضافت أنه جرى نقل 15 شخصًا إضافيًا إلى المستشفى بسبب اضطرابات القلق.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

