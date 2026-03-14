ترامب يؤكد عدم وجود موعد محدد لإنهاء الحرب على إيران
ترامب يؤكد عدم وجود موعد محدد لإنهاء الحرب على إيران
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الحرب على إيران سوف تستمر طالما كان ذلك ضروريًا، مؤكدًا أنه لا يوجد موعد محدد لإنهائها. 14.03.2026
2026-03-14T00:07+0000
2026-03-14T00:07+0000
2026-03-14T00:09+0000
وقال ترامب خلال تصريحات صحافية لدى سؤاله عن موعد إنهاء الحرب على إيران: "لا أستطيع أن أخبركم بذلك. أعني، لدي رؤيتي الخاصة... وستستمر طالما استغرق الأمر".وأضاف ترامب: "نسعى لفرض هيمنة وسيطرة لم يرها أي شخص من قبل. بحريتهم (إيران) قد اختفت وسلاحهم الجوي اختفى وغالبية جيشهم قد اختفى وتهديدهم قد اختفى وهم باتوا لا يمتلكون أنظمة رادار ولا أنظمة دفاع جوي وستنفذ الأسلحة منهم".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
ترامب يؤكد عدم وجود موعد محدد لإنهاء الحرب على إيران
00:07 GMT 14.03.2026 (تم التحديث: 00:09 GMT 14.03.2026)
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الحرب على إيران سوف تستمر طالما كان ذلك ضروريًا، مؤكدًا أنه لا يوجد موعد محدد لإنهائها.
وقال ترامب خلال تصريحات صحافية لدى سؤاله عن موعد إنهاء الحرب على إيران: "لا أستطيع أن أخبركم بذلك. أعني، لدي رؤيتي الخاصة... وستستمر طالما استغرق الأمر".
وأضاف ترامب: "نسعى لفرض هيمنة وسيطرة لم يرها أي شخص من قبل. بحريتهم (إيران) قد اختفت وسلاحهم الجوي اختفى وغالبية جيشهم قد اختفى وتهديدهم قد اختفى وهم باتوا لا يمتلكون أنظمة رادار ولا أنظمة دفاع جوي وستنفذ الأسلحة منهم".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.