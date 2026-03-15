https://sarabic.ae/20260315/إيران-تعلن-استخدام-صاروخ-سجيل-البالستي-لأول-مرة-منذ-بدء-الحرب-1111516412.html
إيران تعلن استخدام صاروخ "سجيل" البالستي لأول مرة منذ بدء الحرب ... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن الحرس الثوري الإيراني، أطلق الموجة الـ54 من عملية "الوعد الصادق- 4"، والتي استخدم فيها أسلحة نوعية لم تستخدم من قبل. 15.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-15T11:43+0000
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071417101_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_30e2c53e6893f499c10aef1f83c9d21c.jpg
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071417101_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_950f29fe20d5b2dd358e33c00c74d61e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
11:37 GMT 15.03.2026 (تم التحديث: 11:43 GMT 15.03.2026)
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن الحرس الثوري الإيراني، أطلق الموجة الـ54 من عملية "الوعد الصادق- 4"، والتي استخدم فيها أسلحة نوعية لم تستخدم من قبل.
ووفقًا للتلفزيون الإيراني، "أعلن الحرس الثوري الإيراني استخدام صاروخ "سجّيل" البالستي، لأول مرة، خلال إطلاقه الموجة 54 من عملية "الوعد الصادق- 4".
ووفقا لبيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، فإن "الموجة 54 من عملية "الوعد الصادق - 4" استهدفت بالصواريخ مراكز إدارة العمليات الجوية وبنى تحتية عسكرية ونقاط تجمع قوات في إسرائيل".
وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق صاروخ جديد من إيران، وأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له تعمل على اعتراضه.
وقال المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي في بيان: "رصدت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، قبل قليل، إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. وتعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراضه
ا".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.