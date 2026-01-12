إيران تتهم واشنطن وتل أبيب بالتدخل في الاحتجاجات وتؤكد استمرار قنوات الاتصال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إيران تتهم واشنطن وتل أبيب بالتدخل في الاحتجاجات وتؤكد استمرار قنوات الاتصال
إيران تتهم واشنطن وتل أبيب بالتدخل في الاحتجاجات وتؤكد استمرار قنوات الاتصال
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد تحولت إلى أحداث عنف استخدمت فيها الأسلحة، متهمًا الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء هذه التطورات.
وأوضح بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن "التدخل الأمريكي والإسرائيلي يهدف إلى إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار داخل البلاد"، مؤكدًا أن التدخلات الخارجية وما رافقها من أحداث وجرائم خلال الاحتجاجات سيتم توثيقها بأدلة قال إنها "غير قابلة للإنكار".
وأشار المتحدث الإيراني، إلى أن "خط الاتصال مع المبعوث الأمريكي الخاص لا يزال مفتوحًا، لافتًا إلى استمرار دور الوساطة السويسرية في هذا الإطار".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
إعلام: ترامب يعقد اجتماعا الثلاثاء لبحث اتخاذ خطوات محتملة ضد إيران
أمس, 23:10 GMT
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال في وقت سابق اليوم، إن التظاهرات التي شهدتها إيران تحولت في بعض المناطق إلى أعمال عنف، مؤكدا أن قوات الأمن تعاملت معها "بهدوء".
وأوضح عراقجي خلال لقائه سفراء الدول الأجنبية المعتمدين في طهران، أن جماعات مسلحة وصفها بـ"الإرهابية" تسللت إلى صفوف المتظاهرين، مشيرا إلى أن قوات الأمن تعرضت لإطلاق نار خلال الاحتجاجات، كما استهدف المسلحون المتظاهرين وعناصر الأمن على حد سواء.
وأضاف أن الحكومة الإيرانية اتخذت إجراءات وإصلاحات استجابة لمطالب المحتجين، لافتا إلى امتلاك بلاده أدلة على توزيع أسلحة خلال التظاهرات، ودعا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران.
برج آزادي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
إيران تعلن الحداد لمدة 3 أيام تكريما لضحايا "المقاومة" ضد أمريكا وإسرائيل
أمس, 20:28 GMT
وتابع: أن " تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الاحتجاجات في إيران هي تدخل مباشر في شؤوننا"، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.
واتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمريكا وإسرائيل بالوقوف وراء تأجيج الاضطرابات، مؤكدا أن لدى طهران وثائق تثبت تدخلهما، إضافة إلى دعم خارجي تتلقاه الجماعات المسلحة.
وأشار عراقجي إلى أن الوضع الأمني في البلاد بات "تحت السيطرة الكاملة"، معلنا أن خدمة الإنترنت ستعود قريبا إلى السفارات والوزارات.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
‏نتنياهو: نأمل أن يأتي يوم يكون فيه سلام مع إيران
أمس, 13:38 GMT
كما كشف عن معلومات تتعلق بدول يتم التخطيط فيها للاحتجاجات داخل إيران، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده "مستعدة للحرب وللحوار".
وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. انصب التركيز الرئيسي للاحتجاجات على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.
وانتشرت مقاطع فيديو للمتظاهرين في طهران ومدن أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، استقال رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، وخلفه عبد الناصر همتي.
وفي عدة مدن إيرانية، تصاعدت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، ورافقها هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي، وأُفيد عن وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء.
