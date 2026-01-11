https://sarabic.ae/20260111/إيران-تعلن-الحداد-لمدة-3-أيام-تكريما-لضحايا-المقاومة-ضد-أمريكا-وإسرائيل-1109137486.html
إيران تعلن الحداد لمدة 3 أيام تكريما لضحايا "المقاومة" ضد أمريكا وإسرائيل
أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة 3 أيام تكريما للضحايا الذين قضوا خلال "المقاومة" في "معركتهم" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. 11.01.2026, سبوتنيك عربي
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في إيران: "أعلنت الحكومة اليوم الحداد العام لمدة 3 أيام تكريمًا لشهداء المقاومة الوطنية الإيرانية في معركتهم ضد أمريكا والنظام الصهيوني".وأضافت أن "الشعب الإيراني شهد كيفية تنفيذ الإرهابيين أعمال عنف في البلاد شبيهة بالأعمال التي ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي الذي ترعاه الولايات المتحدة، ما أدى إلى مقتل العديد من المدنيين وقوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون وأفراد الحرس الثوري الإيراني".وقال بزشكيان، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي نقلتها وكالة "تسنيم" المحلية، إن الولايات المتحدة وإسرائيل "أوعزتا للمخربين بأن يباشروا بأعمال التخريب داخل إيران ووعدتا هؤلاء بتقديم الدعم والإسناد لهم".وتابع: "العدو قد أرسل إرهابيه إلى داخل إيران من أجل زعزعة استقرار البلاد بأي طريقة ممكنة"، متهمًا واشنطن وتل أبيب بتدريب عدد من الأشخاص داخل وخارج البلاد لهذا الغرض"، لافتًا إلى وجود عمليات منظمة لتخريب الممتلكات والمساجد وإضرام النيران فيها دفعة واحدة.واتهم الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، يوم أمس، الولايات المتحدة وإسرائيل بالتحريض على أعمال شغب في إيران، وأدان السلوك الأمريكي غير القانوني وغير المسؤول.وقال الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منها، إن الولايات المتحدة تحرض على أعمال الشغب في البلاد، وأدان "السلوك غير المسؤول وغير القانوني" لواشنطن.وشدد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق، على أن بلاده لن تتراجع عن مبادئها، داعيا الشعب الإيراني إلى الحفاظ على وحدته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.كما شدد المرشد الأعلى الإيراني على أن "واشنطن تتحمل مسؤولية مقتل أكثر من 1000 إيراني من القادة والأبرياء".
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في إيران: "أعلنت الحكومة اليوم الحداد العام لمدة 3 أيام تكريمًا لشهداء المقاومة الوطنية الإيرانية في معركتهم ضد أمريكا والنظام الصهيوني".
وأضافت أن "الشعب الإيراني شهد كيفية تنفيذ الإرهابيين أعمال عنف في البلاد شبيهة بالأعمال التي ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي الذي ترعاه الولايات المتحدة، ما أدى إلى مقتل العديد من المدنيين وقوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون وأفراد الحرس الثوري الإيراني".
وفي وقت سابق اليوم، اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الولايات المتحدة وإسرائيل باستقدام "إرهابيين" من الخارج لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في البلاد.
وقال بزشكيان، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي نقلتها وكالة "تسنيم" المحلية، إن الولايات المتحدة وإسرائيل "أوعزتا للمخربين بأن يباشروا بأعمال التخريب داخل إيران ووعدتا هؤلاء بتقديم الدعم والإسناد لهم".
وتابع: "العدو قد أرسل إرهابيه إلى داخل إيران من أجل زعزعة استقرار البلاد بأي طريقة ممكنة"، متهمًا واشنطن وتل أبيب بتدريب عدد من الأشخاص داخل وخارج البلاد لهذا الغرض"، لافتًا إلى وجود عمليات منظمة لتخريب الممتلكات والمساجد وإضرام النيران فيها دفعة واحدة.
واتهم الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، يوم أمس، الولايات المتحدة وإسرائيل بالتحريض على أعمال شغب في إيران
، وأدان السلوك الأمريكي غير القانوني وغير المسؤول.
وقال الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، حصلت "سبوتنيك
"، على نسخة منها، إن الولايات المتحدة تحرض على أعمال الشغب في البلاد، وأدان "السلوك غير المسؤول وغير القانوني" لواشنطن.
وجاء في رسالة الدبلوماسي الإيراني: "السلوك المنسق للولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي واضح. من خلال تصريحات تحريضية، وإشارات سياسية، وتهديدات علنية، شجعوا العنف، ودعموا الجماعات الإرهابية، وأثاروا زعزعة الاستقرار في المجتمع، وسعوا إلى تحويل الاحتجاجات السلمية إلى أعمال شغب عنيفة تحت ذريعة 'الدعم'، أو 'الإنقاذ'، أو 'حماية الشعب الإيراني".
وشدد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق، على أن بلاده
لن تتراجع عن مبادئها، داعيا الشعب الإيراني إلى الحفاظ على وحدته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
كما شدد المرشد الأعلى الإيراني على أن "واشنطن
تتحمل مسؤولية مقتل أكثر من 1000 إيراني من القادة والأبرياء".